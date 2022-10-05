Евграфов: Нарва может оказаться в долговой яме

– На что могут рассчитывать центристы в Ида-Вирумаа после череды скандалов и выбывания из предвыборной игры Стальнухина и Репинского?

– Тут надо разделять внутренние скандалы и те сложные моменты, которые возникли в контексте мировой ситуации. Что касается Стальнухина и Репинского, то еще не факт, что они выбыли из борьбы.

– Не хотите ли вы сказать, что Стальнухин будет баллотироваться в Рийгикогу?

– Почему нет? Я допускаю, что все возможно. За последние годы мне не раз доводилось видеть совершенно невероятное развитие ситуации, так что я ничему не удивлюсь. Он может проявиться в разных ипостасях, в том числе как единоличный кандидат. С учетом опыта Стальнухина, он смог бы побороться за личную квоту.

– Кто составит конкуренцию центристам в регионе?

– Однозначно, EKRE. И, наверняка, захотят вмешаться в борьбу «Ээсти–200» и социал-демократы.

– Кресло под мэром Катри Райк, которая собирается пойти на выборы под знаменами социал-демократов, уже не шатается? Правящее большинство упрочило позиции за счет перекупки центриста?