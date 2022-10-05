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Евграфов: Нарва может оказаться в долговой яме

Из Нарвы лепят нехороший город
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Евграфов: Нарва может оказаться в долговой яме
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  • Русских щелкнули по носу и указали на место
  • Допускаю, что Стальнухин пойдет на выборы
  • Неправда, что в Нарве лес гуще и волки злее

Пополнит ли списки центристов бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов, возглавляющий оппозиционную фракцию «Narva Heaks»? К чему его обязывает сотрудничество с Бюро Яны Тоом? На что могут рассчитывать центристы в Ида-Вирумаа после череды скандалов и выбывания из предвыборной игры Михаила Стальнухина и Мартина Репинского?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире лидер оппозиционной фракции "Narva Heaks", экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Выдержки из беседы:

– Какие вопросы в Нарве стоят сейчас на первом плане? Чего жители ждут от государственной власти?

– В Нарве ждут от властей понимания того, что мы находимся у себя дома. Нарва – это часть Эстонии.

– А такого понимания нет до сих пор?

– Проявленная правительством в августе позиция, игнорирование мнения нарвитян, привели к тем варварским шагам, которые все наблюдали 16 августа, когда было разрушено семь монументов.

– У местных властей была возможность решить вопрос с танком самостоятельно…

– Неправда! Наше мнение не имело ничего общего с правительством, которое безапелляционно заявило, что танк в Нарве не останется, и навязало городу свое решение. Это намерение не раз подтвердили и премьер, и министр внутренних дел. Стало понятно, что демонтаж неизбежен, а правительство просто хочет это сделать нашими руками.

– Танк – уже перевернутая страница. Вы ведь не собираетесь строить свою предвыборную кампанию на прошлом? Какие проблемы вы обещаете решить?

– Проблем много: от высоких коммунальных платежей и необходимости их компенсировать до повышения зарплат городским служащим, а это тоже нагрузка на бюджет.

Существует большая опасность того, что Нарва как муниципалитет, набравший еще и кредиты, будет испытывать огромные сложности с выплатами. Мы просто можем оказаться в финансовой яме.

С этой проблемой столкнется большинство самоуправлений Эстонии. И тут без помощи государства, единого централизованного решения будет не обойтись.

– К чему вас обязывает сотрудничество с Бюро Яны Тоом, евродепутата и вице-председателя Центристской партии? Вы идете на выборы с центристами?

– Вопрос пока открытый, но ни для кого не секрет, что переговоры об этом ведутся. Огромное спасибо Яне Тоом за то, что она дала мне возможность узнать политическую кухню с другой стороны. А именно – со стороны Европарламента, поскольку муниципальная кухня мне и без того понятна.

– Есть ли единство по вашей кандидатуре в Центристской партии?

– У нас есть единство по этому вопросу с Яной Тоом, нарвским округом ЦП. Окончательное решение примет председатель партии.

– По некоторым данным, Юри Ратас не является фанатом Алексея Евграфова...

– Не знаю, фанат или не фанат, думаю, что это вообще неправильное слово, но мы точно с ним общались, и это был конструктивный разговор.

– При этом списки центристов в регионе возглавит сумоист Баруто?

– Это логично, поскольку список должен возглавлять центрист, коим я не являюсь.

– Почему все свелось к сотрудничеству с ЦП, ведь вы некогда выступали ее критиком? У вас нет альтернативы?

– А кто еще, если не центристы? По сути, у меня не было другого предложения. Мне интересно попробоваться на парламентских выборах. Даже если ты пройдешь как независимый кандидат, все равно пришлось бы с кем-то потом сотрудничать.

– На что могут рассчитывать центристы в Ида-Вирумаа после череды скандалов и выбывания из предвыборной игры Стальнухина и Репинского?

– Тут надо разделять внутренние скандалы и те сложные моменты, которые возникли в контексте мировой ситуации. Что касается Стальнухина и Репинского, то еще не факт, что они выбыли из борьбы.

– Не хотите ли вы сказать, что Стальнухин будет баллотироваться в Рийгикогу?

– Почему нет? Я допускаю, что все возможно. За последние годы мне не раз доводилось видеть совершенно невероятное развитие ситуации, так что я ничему не удивлюсь. Он может проявиться в разных ипостасях, в том числе как единоличный кандидат. С учетом опыта Стальнухина, он смог бы побороться за личную квоту.

– Кто составит конкуренцию центристам в регионе?

– Однозначно, EKRE. И, наверняка, захотят вмешаться в борьбу «Ээсти–200» и социал-демократы.

– Кресло под мэром Катри Райк, которая собирается пойти на выборы под знаменами социал-демократов, уже не шатается? Правящее большинство упрочило позиции за счет перекупки центриста?

– Стиль работы сегодняшней нарвской коалиции – такой, какой он есть. Хочу сказать, что кресло под Райк и не шаталось. Два-три голоса в запасе у них всегда было, просто на некоторые заседания они не могли собраться все вместе. Выход «Ээсти–200» из коалиции – это чистая формальность: сразу же после выхода они заявили, что будут поддерживать команду Катри Райк и дальше. Это был как бы протест, но не совсем протест.

– Каковы в целом настроения в Нарве?

– Настроения не очень хорошие.

Нас явно щелкнули по носу и указали русским их место. Во-вторых, в городе идет болезненное изменение программы образования.

Оно предполагает закрытие школ (гимназии Солдино и школы N9) и детсадов. Мягко говоря, настроения и пожелания жителей здесь вообще не учитываются. Программа просто подведена под политическое решение.

– Но ведь большинство нарвитян уже точно пришло к понимаю того, что эстонский нужно знать…

– Мы говорим о том, чтобы вели предметы на эстонском и обучали языку те, кто владеет этим языком.

Даже за зарплату в 3000 евро всех необходимых учителей будет не найти.

В итоге мы получим то, что уже имеем в некоторых нарвских школах, заявляющих о том, что они ведут преподавание на эстонском: там такой эстонский, что преподаватели в основном говорят по-русски. Для чего эта показуха? Не для того ли, чтобы решить проблему только на бумаге? В реализуемость программы быстрого перехода я не верю.

– Что может означать для региона задержание крупного бизнесмена Николая Осипенко, имеющего отношение не только к Кохтла-Ярве, но и к Нарве, и восьми чиновников Кохтла-Ярве?

– Если будет доказала вина Осипенко, то все эти действия можно только приветствовать. Составляющие коррупции нужно выжигать из Ида-Вирумаа, из Нарвы. В данном контексте меня волнует судьба Нарвы, поскольку у подконтрольной данному бизнесмену фирмы есть три крупных подряда на транзитные дороги, которые финансируются государством. Работы затянулись, и очень не хочется, чтобы возникли дополнительные проволочки с завершением этих работ.

Кроме того, у фирмы Осипенко есть два подряда с городом на обслуживание дорог и дорожных знаков, а также на разметки.

– Предвыборная атмосфера может сказаться на ходе разбирательства?

– Не думаю. Полагаю, что дело лежит в плоскости бизнеса и коррупции в рядах чиновников.

– Вроде бы борются-борются у вас в регионе с коррупцией, но постоянно всплывают новые дела. Почему ничего не меняется?

– А в Таллинне коррупция не всплывает? Просто к Ида-Вирумаа приковано больше внимания. Издалека всегда кажется, что там лес гуще и волки злее. Наверно, кому-то выгодно раскручивать такой ореол нехорошего города вокруг Нарвы.

Подробнее в повторе!

Фото: Erik Prozes

Студия Postimees: Нарва в преддверии новых скандалов?

  • К чему обязывает политика сотрудничество с Бюро Яны Тоом, евродепутата и вице-председателя Центристской партии?
  • Что может быть альтернативой сотрудничеству с центристами?
  • Как многочисленные скандалы в регионе повлияют на результаты выборов?
  • Какие вопросы в Нарве стоят сейчас на первом плане? Чего ждут нарвитяне от государственной власти?
  • Кто составит конкуренцию центристам в регионе?
  • Что может означать для Ида-Вирумаа задержание крупного бизнесмена Николая Осипенко и восьми чиновников Кохтла-Ярве?
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