Евграфов: Нарва может оказаться в долговой яме

С этой проблемой столкнется большинство самоуправлений Эстонии. И тут без помощи государства, единого централизованного решения будет не обойтись.
– К чему вас обязывает сотрудничество с Бюро Яны Тоом, евродепутата и вице-председателя Центристской партии? Вы идете на выборы с центристами?
– Вопрос пока открытый, но ни для кого не секрет, что переговоры об этом ведутся. Огромное спасибо Яне Тоом за то, что она дала мне возможность узнать политическую кухню с другой стороны. А именно – со стороны Европарламента, поскольку муниципальная кухня мне и без того понятна.
– Есть ли единство по вашей кандидатуре в Центристской партии?
– У нас есть единство по этому вопросу с Яной Тоом, нарвским округом ЦП. Окончательное решение примет председатель партии.
– По некоторым данным, Юри Ратас не является фанатом Алексея Евграфова...
– Не знаю, фанат или не фанат, думаю, что это вообще неправильное слово, но мы точно с ним общались, и это был конструктивный разговор.
– При этом списки центристов в регионе возглавит сумоист Баруто?
– Это логично, поскольку список должен возглавлять центрист, коим я не являюсь.
– Почему все свелось к сотрудничеству с ЦП, ведь вы некогда выступали ее критиком? У вас нет альтернативы?
– А кто еще, если не центристы? По сути, у меня не было другого предложения. Мне интересно попробоваться на парламентских выборах. Даже если ты пройдешь как независимый кандидат, все равно пришлось бы с кем-то потом сотрудничать.