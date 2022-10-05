Студия Postimees: Нарва в преддверии новых скандалов?

Пополнит ли списки центристов бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов, возглавляющий оппозиционную фракцию «Narva Heaks»? К чему его обязывает сотрудничество с Бюро Яны Тоом? На что могут рассчитывать центристы в Ида-Вирумаа после череды скандалов и выбывания из предвыборной игры Михаила Стальнухина и Мартина Репинского?