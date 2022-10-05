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Студия Postimees: Нарва в преддверии новых скандалов?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: Нарва в преддверии новых скандалов?
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Пополнит ли списки центристов бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов, возглавляющий оппозиционную фракцию «Narva Heaks»? К чему его обязывает сотрудничество с Бюро Яны Тоом? На что могут рассчитывать центристы в Ида-Вирумаа после череды скандалов и выбывания из предвыборной игры Михаила Стальнухина и Мартина Репинского?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире лидер оппозиционной фракции "Narva Heaks", экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов. Смотрите интервью в повторе!

  • К чему обязывает политика сотрудничество с Бюро Яны Тоом, евродепутата и вице-председателя Центристской партии?
  • Что может быть альтернативой сотрудничеству с центристами?
  • Как многочисленные скандалы в регионе повлияют на результаты выборов?
  • Какие вопросы в Нарве стоят сейчас на первом плане? Чего ждут нарвитяне от государственной власти?
  • Кто составит конкуренцию центристам в регионе?
  • Что может означать для Ида-Вирумаа задержание крупного бизнесмена Николая Осипенко и восьми чиновников Кохтла-Ярве?
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