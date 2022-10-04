ВИДЕО ⟩ В мирное время солдат противостоит трем врагам

По словам Сепа, в зимних условиях в мирное время солдату приходится иметь дело с тремя основными факторами: температурой, ветром и влажностью.

Посмотрите в приложенном видео, как защищены от этих факторов наши оборонительные союзники и силы обороны, и какую экипировку наши бойцы будут использовать предстоящей зимой.

Благодаря акции «1000 героев в снегу» , которую начали MTÜ Slava Ukraini, Postimees и кампания Solutional, собираются финансовые пожертвования на покупку зимней экипировки для бойцов украинской армии.

Всего планируется собрать 800 000 евро, из них на вечер вторника собрано более 617 000 евро.