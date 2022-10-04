Postimees встретился с солдатом Северо-восточного округа сухопутной обороны Оттом Сепа, чтобы ознакомиться с зимней экипировкой, используемой Кайтселийтом и Силами обороны Эстонии.
ВИДЕО ⟩ В мирное время солдат противостоит трем врагам
По словам Сепа, в зимних условиях в мирное время солдату приходится иметь дело с тремя основными факторами: температурой, ветром и влажностью.
Посмотрите в приложенном видео, как защищены от этих факторов наши оборонительные союзники и силы обороны, и какую экипировку наши бойцы будут использовать предстоящей зимой.
Благодаря акции «1000 героев в снегу» , которую начали MTÜ Slava Ukraini, Postimees и кампания Solutional, собираются финансовые пожертвования на покупку зимней экипировки для бойцов украинской армии.
Всего планируется собрать 800 000 евро, из них на вечер вторника собрано более 617 000 евро.
Если комплекты, закупаемые для бойцов украинской армии, сражающихся на передовой, производятся в Днепре, то снаряжение, используемое Силами обороны Эстонии и Кайтселийтом, также местного производства.