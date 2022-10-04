В Ласнамяэ начнется активная борьба с крысами

«Крысы являются частью нашей фауны, но если их популяция становится слишком большой и доставляет неудобства жителям, то, к сожалению, необходимо принимать более жесткие меры, что мы и будем делать», – сказала Юрченко.

Она добавила, что для борьбы с крысами выбран самый безопасный метод, но жителям все же следует некоторое время быть внимательнее, особенно при прогулках со своими питомцами.

Дератизация будет происходить с четверга в районе Меэлику, в зеленых зонах Вормси и Паасика, включая детские площадки. На участках установят специальное оборудование, которое будет маркироваться атмосферостойким информационным листком, чтобы люди и их животные не соприкасались с ядовитым веществом.

Дератизация организована в первую очередь для обеспечения безопасности

Так как крысы питаются пищевыми отходами вокруг мусорных баков или в компостных кучах, они являются переносчиками многих заболеваний, таких как лептоспироз, сальмонеллез, колибактериоз, болезнь Уэллса и туберкулез. Также они могут передавать человеку других паразитов: блох, клещей и других неприятных насекомых.

Если крысы перегрызут электрические провода, они могут даже вызвать пожар. Не говоря уже о том, что они заражают домашних питомцев страшными болезнями.

Численность крыс часто связана с деятельностью человека. Чем меньше мусора на улицах, открытых и дырявых мусорных контейнеров, тем меньше шансов, что в этом месте будут жить крысы.