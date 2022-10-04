Датская полиция проинформировала сегодня, что получила сообщения о несанкционированной активности беспилотников, движущихся вблизи газовых месторождений в Северном море.
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Датская полиция: у газовых месторождений в Северном море замечены дроны
Датская полиция: у газовых месторождений в Северном море замечены дроны
Сообщения последовали за предполагаемым саботажем трубопроводов «Северный поток» на прошлой неделе и аналогичными полетами беспилотников у побережья Норвегии.
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