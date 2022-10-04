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Датская полиция: у газовых месторождений в Северном море замечены дроны

AFP/BNS
Датская полиция: у газовых месторождений в Северном море замечены дроны
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Дрон. Фото иллюстративное.
Дрон. Фото иллюстративное. Фото: Матти Кямяря

Датская полиция проинформировала сегодня, что получила сообщения о несанкционированной активности беспилотников, движущихся вблизи газовых месторождений в Северном море.

Сообщения последовали за предполагаемым саботажем трубопроводов «Северный поток» на прошлой неделе и аналогичными полетами беспилотников у побережья Норвегии.

«Мы получили сообщения о беспилотниках в Северном море в минувшие выходные», –сказал AFP представитель датской полиции.

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