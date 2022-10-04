Драка с полицейским: в России гражданина США приговорили к тюремному сроку

«Этот человек, не согласившись с предпринятыми властями законными шагами, применил насилие в отношении полицейского, который выполнял свои служебные обязанности. Мужчина несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов ногами», – говорится в сообщении следственного комитета.

Американец Роберт Гилман планирует обжаловать это решение, сообщил российскому информационному агентству его адвокат Валерий Иванников. Защитник добавил, что он планирует связаться с официальными лицами США, чтобы договориться об обмене заключенными.

По данным Следственного комитета, полиция задержала Гилмана после нарушения общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения в поезде. Сначала он признал себя виновным, но позже изменил позицию.

В апреле США и Россия обменялись заключенными, несмотря на напряженность из-за войны в Украине. Москва передала США бывшего морского пехотинца Тревора Рида, а США передали российского летчика, осужденного за контрабанду наркотиков.

В июле 2020 года Рид был заключен в тюрьму в России на девять лет по обвинению в нападении на полицейских в состоянии алкогольного опьянения.