Поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) достигла рекордного уровня, отставая от ведущей Партии реформ менее чем на четыре процента.
Рейтинги партий: поддержка EKRE выше чем когда-либо
Согласно последним результатам еженедельного опроса, подготовленного в сотрудничестве с Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti AS, Партию реформ поддерживают 30,6 процентов, EKRE – 26,9 процентов, а Центристскую партию – 15,9 процентов правомочных граждан.
Поддержка EKRE увеличилась на 1,2 процентных пункта, а с конца июля уже увеличилась на 7,7 процентных пункта. Таким образом, поддержка EKRE находится на самом высоком уровне с начала 2019 года.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 9%, «Отечество» с 7,2% и Социал-демократическая партия с 6,7%. Таким образом, «Отечество» за неделю обогнало соцдемов, поддержка которых за неделю упала на один процентный пункт.
Коалицию поддерживают 44,5 процентов респондентов, а оппозицию – 42,8 процента.
По словам научного сотрудника и политолога Института политических исследований Йохана Скютте Мартина Мельдера, скорость роста поддержки EKRE сама по себе не является чем-то беспрецедентным. Поддержка Центристской партии росла примерно такими же темпами в начале пандемии, поддержка Партии реформ во время формирования первого правительства Каи Каллас или в первые месяцы войны в Украине. «В переломные моменты может произойти перестраивание. Еженедельные результаты EKRE, которые оставались относительно стабильными в течение последних трех недель, дают основания предполагать, что их поддержка не будет расти так быстро в ближайшие недели», – прогнозирует Мельдер.