Рейтинги партий: поддержка EKRE выше чем когда-либо

Согласно последним результатам еженедельного опроса, подготовленного в сотрудничестве с Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti AS, Партию реформ поддерживают 30,6 процентов, EKRE – 26,9 процентов, а Центристскую партию – 15,9 процентов правомочных граждан.

Поддержка EKRE увеличилась на 1,2 процентных пункта, а с конца июля уже увеличилась на 7,7 процентных пункта. Таким образом, поддержка EKRE находится на самом высоком уровне с начала 2019 года.

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 9%, «Отечество» с 7,2% и Социал-демократическая партия с 6,7%. Таким образом, «Отечество» за неделю обогнало соцдемов, поддержка которых за неделю упала на один процентный пункт.

Коалицию поддерживают 44,5 процентов респондентов, а оппозицию – 42,8 процента.