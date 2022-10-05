Илон Маск передумал: он снова хочет купить Twitter

Теперь Маск передумал опять – в письме, направленном адвокатами Маска во вторник совету директоров компании Twitter они пишут, что миллиардер готов предложить за контрольный пакет акций ту же цену, что и в апреле – $54.20 за акцию, или 44 млрд. за весь пакет.

Маск неожиданно переменил решение всего за несколько недель до начала судебного процесса, инициированного компанией Twitter после того, как он в последний момент отказался от сделки в прошлый раз. Комментаторы считали, что у компании Twitter было больше шансов на победу в суде.

В письме от Маска говорится, что он готов заплатить предложенную ранее сумму, когда соберет деньги. Миллиардер просит не начинать судебное разбирательство.

На новостях о том, что Маск снова передумал, акции соцсети выросли в цене почти на 13%, но торговля ими на Нью-Йоркской бирже вскоре была приостановлена. Подросли и акции Tesla.

Маск стал крупнейшим акционером Twitter в апреле, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означало общую оценку Twitter на уровне почти 30 млрд долларов.

Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже – по 54,2 доллара за каждую, что довело сумму сделки до рекордной – 44 млрд долларов.