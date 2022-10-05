Галерея ⟩ На Тоомпеа вновь собрался седьмой состав Рийгикогу

Членов Рийгикогу, избранных осенью 1992 года, на собрании приветствует председатель Рийгикогу Юри Ратас. По его словам, седьмой состав Рийгикогу несет большую историческую ответственность за реализацию конституционных институтов новой независимой Эстонии и принятие необходимых законов для создания правовой системы на основе конституции.

«Как представитель народа седьмой состав Рийгикогу определял направления развития Эстонии, оставаясь верным Эстонской Республике и ее конституционному строю, и принимая решения, которые лучше всего служили бы интересам эстонского государства и народа», – сказал он.

По словам Ратаса, каждый парламентский состав внес важный вклад в развитие Эстонии, опираясь на работу своих предшественников и продолжая строить государственность. «Именно давность лет помогает нам по-настоящему оценить седьмой состав Рийгикогу, его взвешенные решения и работу, на которых мы смогли построить сегодняшнюю и сможем построить Эстонию будущего», – сказал он.

Первые выборы в Рийгикогу после восстановления независимости Эстонии состоялись 20 сентября 1992 года, а 5 октября впервые собрался новоизбранный седьмой состав. На первом заседании председатель избирательной комиссии республики Ээрик-Юхан Труувяли произнес вступительную речь, а затем члены Рийгикогу приняли присягу, которую зачитал старший член Рийгикогу Яан Кросс. На заседании также прозвучало приветствие Председателя Верховного Совета Литовской Республики Витаутаса Ландсбергиса.

После утверждения повестки дня состоялись выборы председателя и заместителей председателя Рийгикогу. Юло Нугис стал председателем Рийгикогу, Тунне Келам стал первым председателем, а Эдгар Сависаар – вторым заместителем председателя.

На первом заседании седьмого созыва Рийгикогу также состоялись выборы президента Эстонии. В Рийгикогу на референдуме баллотировались два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов: Арнольд Рюйтель и Леннарт Мери. На тайном голосовании президентом с 59 голосами был избран Мери, который принес присягу перед Рийгикогу днем ​​позже, 6 октября.