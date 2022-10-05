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МВД: не исключено аннулирование вида на жительство митрополита Евгения

rus.postimees.ee
МВД: не исключено аннулирование вида на жительство митрополита Евгения
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Митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгений.
Митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгений. Фото: Vladislav Musakko/Virumaa Teataja

Аннулирование вида на жительство митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгения нельзя исключать, сказал ERR представитель Министерства внутренних дел, дав понять, что это будет зависеть от его позиции относительно российской агрессии в Украине.

«Если для лишения вида на жительство есть законные основания и это окажется необходимым, аннулировать можно в любое время, независимо от места пребывания человека», – сказал заведующий отделом по делам религий МВД Эстонии Илмо Ау, ссылаясь на то, что митрополит Евгений сейчас находится в России.

Эстонские власти хотят, чтобы митрополит Евгений публично отреагировал на слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который оправдывал агрессию России в Украине.

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