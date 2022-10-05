МВД: не исключено аннулирование вида на жительство митрополита Евгения

«Если для лишения вида на жительство есть законные основания и это окажется необходимым, аннулировать можно в любое время, независимо от места пребывания человека», – сказал заведующий отделом по делам религий МВД Эстонии Илмо Ау, ссылаясь на то, что митрополит Евгений сейчас находится в России.