Первая ракетка Эстонии сотрудничает с разными зарубежными предприятиями. Последней в этом списке стала швейцарская часовая фирма Zenith, которая занимается производством часов класса люкс.
Анетт Контавейт начала сотрудничать со швейцарским премиальным брендом
«Мне очень приятно, что я стала частью платформы Zenith Dreamhers – вместе с другими вдохновляющими женщинами», - написала Контавейт в социальных медиа.
Швейцарская фирма также выразила радость по поводу такого сотрудничества. Они представили эстонку за неделю до большой презентации в Сингапуре.
«История Анетт Контавейт с ее пламенной страстью и несгибаемой решимостью — это история стремления к совершенству на протяжении всей жизни. Анетт играет в теннис с 6 лет, страсть к игре унаследована от ее матери Юлле Мильги. Свой первый титул она аолучила спустя три года после начала тренировок. Анетт быстро добилась успеха на международной арене и представляла свою страну по всему миру, в том числе на Олимпийских играх в Токио. У Анетт шесть титулов WTA, она занимает лидирующую позицию в мировой рейтинговой таблице. Она единственная эстонка, которая добилась такого высокого места и единственная, которая квалифицировалась на финальный турнир WTA», - опубликовано на страничке Zenith в социальных медиа.