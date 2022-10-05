Анетт Контавейт начала сотрудничать со швейцарским премиальным брендом

«История Анетт Контавейт с ее пламенной страстью и несгибаемой решимостью — это история стремления к совершенству на протяжении всей жизни. Анетт играет в теннис с 6 лет, страсть к игре унаследована от ее матери Юлле Мильги. Свой первый титул она аолучила спустя три года после начала тренировок. Анетт быстро добилась успеха на международной арене и представляла свою страну по всему миру, в том числе на Олимпийских играх в Токио. У Анетт шесть титулов WTA, она занимает лидирующую позицию в мировой рейтинговой таблице. Она единственная эстонка, которая добилась такого высокого места и единственная, которая квалифицировалась на финальный турнир WTA», - опубликовано на страничке Zenith в социальных медиа.