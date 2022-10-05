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Анетт Контавейт начала сотрудничать со швейцарским премиальным брендом

rus.postimees.ee
Анетт Контавейт начала сотрудничать со швейцарским премиальным брендом
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: Instagram/Anett_Kontaveit

Первая ракетка Эстонии сотрудничает с разными зарубежными предприятиями. Последней в этом списке стала швейцарская часовая фирма Zenith, которая занимается производством часов класса люкс.

«Мне очень приятно, что я стала частью платформы Zenith Dreamhers – вместе с другими вдохновляющими женщинами», - написала Контавейт в социальных медиа.

Швейцарская фирма также выразила радость по поводу такого сотрудничества. Они представили эстонку за неделю до большой презентации в Сингапуре.

«История Анетт Контавейт с ее пламенной страстью и несгибаемой решимостью — это история стремления к совершенству на протяжении всей жизни. Анетт играет в теннис с 6 лет, страсть к игре унаследована от ее матери Юлле Мильги. Свой первый титул она аолучила спустя три года после начала тренировок. Анетт быстро добилась успеха на международной арене и представляла свою страну по всему миру, в том числе на Олимпийских играх в Токио. У Анетт шесть титулов WTA, она занимает лидирующую позицию в мировой рейтинговой таблице. Она единственная эстонка, которая добилась такого высокого места и единственная, которая квалифицировалась на финальный турнир WTA», - опубликовано на страничке Zenith в социальных медиа.

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