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Эстония может остановить импорт нефти по щелчку пальцев, но политикам не хватает смелости

Юлле Харью
, журналист Postimees
Эстония может остановить импорт нефти по щелчку пальцев, но политикам не хватает смелости
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Топливные цистерны в Маарду.
Топливные цистерны в Маарду. Фото: Madis Veltman

«Эмбарго для России, тотальное эмбарго!» – кричал руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хельдна, говоря о мягких санкциях ЕС, из-за чего российская нефть продолжает течь через Эстонию миллионами тонн, а часть этой нефти здесь же и продается. «Мы кормим агрессора каждый день. Россию нужно превратить в Северную Корею, тогда эта война закончится», – говорил он.

Руководитель таможни с полицейским прошлым встревожен: более половины доходов от нефти и газа страны-агрессора поступает из Евросоюза, и в июле Россия продала практически столько же нефти, сколько и до вторжения в Украину.

«Действуют ли санкции, связанные с топливно-энергетическими носителями в полной мере, как нам хотелось бы? Нет, к сожалению, не действуют!», – сказал Хельдна. – Нужен стержень! Если государство – я говорю о 27 государствах-членах в целом – хочет поставить моральную печать, то Евросоюз должен найти стержень и заявить: то, что происходит, для нас неприемлемо. Да, мы начинаем замерзать. Да, наши компании разоряются одна за другой. Да, наша экономика рушится. Мы все это учли. Мы пойдем до конца. А пока этой печати нет... Обвинять в этом ту или иную фирму - это лицемерно, это отвратительно!».

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