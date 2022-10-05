Эстония может остановить импорт нефти по щелчку пальцев, но политикам не хватает смелости

«Действуют ли санкции, связанные с топливно-энергетическими носителями в полной мере, как нам хотелось бы? Нет, к сожалению, не действуют!», – сказал Хельдна. – Нужен стержень! Если государство – я говорю о 27 государствах-членах в целом – хочет поставить моральную печать, то Евросоюз должен найти стержень и заявить: то, что происходит, для нас неприемлемо. Да, мы начинаем замерзать. Да, наши компании разоряются одна за другой. Да, наша экономика рушится. Мы все это учли. Мы пойдем до конца. А пока этой печати нет... Обвинять в этом ту или иную фирму - это лицемерно, это отвратительно!».