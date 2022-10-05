«Эмбарго для России, тотальное эмбарго!» – кричал руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хельдна, говоря о мягких санкциях ЕС, из-за чего российская нефть продолжает течь через Эстонию миллионами тонн, а часть этой нефти здесь же и продается. «Мы кормим агрессора каждый день. Россию нужно превратить в Северную Корею, тогда эта война закончится», – говорил он.
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Эстония может остановить импорт нефти по щелчку пальцев, но политикам не хватает смелости
Эстония может остановить импорт нефти по щелчку пальцев, но политикам не хватает смелости
Руководитель таможни с полицейским прошлым встревожен: более половины доходов от нефти и газа страны-агрессора поступает из Евросоюза, и в июле Россия продала практически столько же нефти, сколько и до вторжения в Украину.