Мюнхенская «Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» (5:0) и продлила беспроигрышную серию на групповом этапе Лиги чемпионов UEFA, сообщает «Чемпионат».
«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов
«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов
Последний раз немецкий клуб проигрывал на групповом этапе главного еврокубкового турнира в 2017 году. С тех пор «Бавария» одержала 28 побед и трижды сыграла вничью, установив рекорд Лиги чемпионов.
Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов UEFA. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Барселона» (3) и миланский «Интер» (3). В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» вновь сыграет с «Викторией». Встреча состоится 12 октября.
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