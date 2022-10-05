«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

Последний раз немецкий клуб проигрывал на групповом этапе главного еврокубкового турнира в 2017 году. С тех пор «Бавария» одержала 28 побед и трижды сыграла вничью, установив рекорд Лиги чемпионов.

Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов UEFA. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Барселона» (3) и миланский «Интер» (3). В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» вновь сыграет с «Викторией». Встреча состоится 12 октября.