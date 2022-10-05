Сегодня утром, 5 октября, в деревне Вийтна в волости Кадрина в пожаре погибла женщина.
Трагедия: утром в Вийтна погибла женщина
Трагедия: утром в Вийтна погибла женщина
В среду в 5:22 в центр тревоги сообщили о горящем открытым огнем жилом доме, расположенном в деревне Вийтна в волости Кадрина. По первоначальным данным, в доме также мог находиться человек.
Когда в 5:41 спасатели прибыли на место происшествия, здание было целиком охвачено пламенем и почти полностью разрушено. Работы по тушению были начаты немедленно. К сожалению, в 5:49 у входной двери был обнаружен труп женщины.
В работах по тушению участвовали спасательные команды Раквере, Кунда и Тапа, а также добровольные спасатели Кадрина и Вызу.
Пожар локализовали в 6:09, работы по тушению завершили в 7:44.
Причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего производства. В этом году в пожарах погибло 28 человек.
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