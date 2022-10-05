Трагедия: утром в Вийтна погибла женщина

В среду в 5:22 в центр тревоги сообщили о горящем открытым огнем жилом доме, расположенном в деревне Вийтна в волости Кадрина. По первоначальным данным, в доме также мог находиться человек.

Когда в 5:41 спасатели прибыли на место происшествия, здание было целиком охвачено пламенем и почти полностью разрушено. Работы по тушению были начаты немедленно. К сожалению, в 5:49 у входной двери был обнаружен труп женщины.

В работах по тушению участвовали спасательные команды Раквере, Кунда и Тапа, а также добровольные спасатели Кадрина и Вызу.

Пожар локализовали в 6:09, работы по тушению завершили в 7:44.