«Богатые тоже плачут»: из-за роста стоимости жизни дома становятся меньше, а рядные дома – популярнее

Лаугус сообщил, что за последний год люди, мечтающие об отдельном доме, стали практичнее подходить к его выбору, не стремясь приобрести что-нибудь грандиозное. «Быстро продаются дома площадью до двухсот метров, цены которых варьируются в пределах 350-400 тысяч евро. Кроме того, за последний год сильно возросла популярность небольших и простых в установке модульных домов».

«Среди молодых семей все большую популярность приобретают рядные дома, спрос на которые за последнюю пару лет резко увеличился. За это время цены на них росли вместе со всем рынком недвижимости. Если до сих пор боксы в новых рядных домах, расположенных в престижных пригородных районах Таллинна, стоили 250 000–300 000 евро, то сейчас цены подросли на пятую часть и составляют уже 300 000–350 000 евро», – прокомментировал Лаугус.

«Что касается больших и старых домов, то интерес к ним снизился. Учитывая нынешний высокий спрос на дешевые арендные площади, гигантские здания, построенные в 80-90-х годах в университетских городах, можно было бы перестроить в квартиры-общежития такого типа, как в сериале "Друзья"».

«Или нужно сдавать их в аренду. При этом существенную роль играет тип системы отопления, возможно, ее придется менять на более современную. Сейчас предпочтение отдается геотермальному отоплению или тепловым насосам, а также солнечным панелям», – сказал Лаугус.

По словам руководителя Uus Maa, частные дома в окрестностях Таллинна, как правило, принадлежат состоятельным людям. «Подобные дома больше подходят для людей, которых не слишком переживают о расходах на коммунальные услуги. Тем не менее оптимизация затрат проводится, так что солнечные панели приобрели большую популярность, – отметил Лаугус. – Ожидания клиентов, желающих приобрести жилье стоимостью от полумиллиона и выше, весьма высоки. Как правило, они охотятся за качественными просторными домами в американском стиле с большим количеством спален и ванных комнат, которые при этом достаточно энергоэффективны».