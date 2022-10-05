Юбилейное, 55-е ралли Сааремаа станет последним – седьмым этапом чемпионата Эстонии по гонкам Terminal Oil. Старт ралли будет дан в пятницу, 7 октября в 17.30 с центральной площади Курессааре. В общей сложности в гонке примет участие 168 экипажей как из Эстонии, так и из-за рубежа.
В пятницу на Сааремаа состоится грандиозное юбилейное ралли
В этом году участникам гонки за два дня предстоит пройти 13 заездов, из которых три состоятся в пятницу и 10 – в субботу. Длина дистанции составит 608,23 км, из которых на дополнительные заезды приходится 134,56 км.
На 55-е ралли Сааремаа приедут 168 экипажей из восьми стран, серьезная конкуренция за места на подиуме ожидается во всех девяти классах соревнований.
За победу в ралли будут бороться девять раллийных машин R5, а протокары EMV1 составят им конкуренцию. В гонке примут участие и сааремаские гонщики Кен Торн и недавний чемпион мира по ралли среди юниоров Роберт Вирвес. Они будут выступать на машинах Škoda Fabia R5.
Старт первых гонок намечен на 7 октября на 18.28, длина гоночной трассы Лябара (Сырве) составит 17,29 км.
Директор соревнований Вилли Пихл сказал: «Вся команда организаторов ралли совершает последние усилия и подготовку к тому, чтобы 55-е ралли Сааремаа стало запоминающимся, мощным и интересным как для гонщиков, так и для зрителей. Гоночная трасса уже в порядке, осталось нанести лишь последние штрихи, прежде чем с ней начнут знакомство раллийная публика. Ждем всех любителей гонок на Сааремаа, ведь нам всем вместе предстоит провести красивое юбилейное мероприятие. Желаю всем классных впечатлений и удовольствия от прекрасного осеннего Сааремаа!»
Гонки платные, билет стоит 20 евро и действует два дня на все заезды. Также можно приобрести специальные билеты по 10 евро – они дают доступ к подъездным дорогам. Дети до 15 лет включительно могут участвовать в мероприятии бесплатно. Вход в парк техобслуживания ралли бесплатный для всех.
Билеты и тематические сувениры можно приобрести в пункте продажи Saare Selver и в магазине S-Link. Информацию, предназначенную для зрителей, можно найти в официальном журнале Saaremaa Rally, который продается как в раллийных магазинах, так и на заправочных станциях Saare Kütus.
За гонками можно следить по Delfi TV, они обеспечивают прямую трансляцию 5, 10 и 12-го заездов. Кроме того, в курсе событий будет держать и Kadi Radio, оно работает на частоте 90,5 МГц. Прямые трансляции пятничных городских заездов и церемонии на обоих подиумах будут показаны на официальном YouTube-канале Эстонской ассоциации автоспорта.
Программа ралли Сааремаа 2022:
Пятница, 7 октября:
18:28 - SS1 S-LINK / Läbara (17,29 km)
19:13 - SS2 ERTEC EHITUS / Kaugatoma (9,80 km)
20:11 - SS3 STAADIONI HOTELL / Kuressaare linn (1,74 km)
Суббота, 8 октября:
07:30 - SS4 WARMA AUTO / Salavere 1 (7,00 km)
08:00 - SS4 SIKASSAARE VANAMETALL / Jööri 1 (7,35 km)
08:55 - SERVICE A (15 min)
09:53 - SS5 ISLAND OF PETS / Järise (9,84 km)
10:51 - SS6 JAVICAR / Salavere 2 (7,00 km)
11:21 - SS7 HONDA / Jööri 2 (7,35 km)
12:16 - SERVICE B (30 min)
13:29 - SS8 ALME AUTO / Rahtla 1 (7,91 km)
14:04 - SS9 NORDAUTO / Undva 1 (20,78 km)
15:19 - SERVICE C (25 min)
16:27 - SS10 EURONICS / Rahtla 2 (7,91 km)
17:02 - SS10 CRAMO / Undva 2 (20,78 km)
18:00 - SS10 SILVESTON / Toomalõuka (9,81 km)
19:00 - ПОДИУМ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ КУРЕССААРЕ