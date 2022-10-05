В пятницу на Сааремаа состоится грандиозное юбилейное ралли

В этом году участникам гонки за два дня предстоит пройти 13 заездов, из которых три состоятся в пятницу и 10 – в субботу. Длина дистанции составит 608,23 км, из которых на дополнительные заезды приходится 134,56 км.

На 55-е ралли Сааремаа приедут 168 экипажей из восьми стран, серьезная конкуренция за места на подиуме ожидается во всех девяти классах соревнований.

За победу в ралли будут бороться девять раллийных машин R5, а протокары EMV1 составят им конкуренцию. В гонке примут участие и сааремаские гонщики Кен Торн и недавний чемпион мира по ралли среди юниоров Роберт Вирвес. Они будут выступать на машинах Škoda Fabia R5.

Старт первых гонок намечен на 7 октября на 18.28, длина гоночной трассы Лябара (Сырве) составит 17,29 км.

Директор соревнований Вилли Пихл сказал: «Вся команда организаторов ралли совершает последние усилия и подготовку к тому, чтобы 55-е ралли Сааремаа стало запоминающимся, мощным и интересным как для гонщиков, так и для зрителей. Гоночная трасса уже в порядке, осталось нанести лишь последние штрихи, прежде чем с ней начнут знакомство раллийная публика. Ждем всех любителей гонок на Сааремаа, ведь нам всем вместе предстоит провести красивое юбилейное мероприятие. Желаю всем классных впечатлений и удовольствия от прекрасного осеннего Сааремаа!»