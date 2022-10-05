Союз предприятий пищевой промышленности: несправедливо, что мы не можем пользоваться универсальной услугой!

На совещании внимание премьер-министра было обращено на то, что в стране до сих пор не реализованы смягчающие меры для средних и крупных производителей продуктов питания, что, по мнению организаций сектора продовольствия, ставит под большой вопрос обеспечение продуктами питания.

Представители производителей пищевой продукции и сельского хозяйства предложили премьер-министру предоставить инвестиционные субсидии крупным компаниям для обеспечения надежности поставок и установить разумные предельные цены на потребление электроэнергии и газа для всех предприятий пищевого сектора.

По словам председателя Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, премьер-министр дала понять, что введение предельной цены на энергию – это очень дорого и в настоящее время нет готовности идти по этому пути. «Однако все же было дано обещание в дальнейшем обсудить инвестиционные субсидии на энергоносители, которые распространялись бы и на крупные компании», – сказала Потисепп. «Такие инвестиции позволят и компаниям прийти на помощь государству в случае необходимости, то есть, предоставить часть своего производства энергии нуждающимся», – добавила она.

Союз предприятий пищевой промышленности считает текущую рыночную ситуацию непропорциональной и несправедливой: микропредприятия, на долю которых приходится лишь 5 процентов выручки от продаж всего сектора пищевой промышленности, имеют возможность пользоваться универсальной услугой при покупке электроэнергии, а средним и крупным предприятиям приходится нести всю тяжесть операционных рисков в одиночку.

Потисепп напомнила также, что общий уровень цен на продукты питания определяют средние и крупные компании, поскольку им принадлежит почти 90 процентов рынка, обеспечить доступность цен на продукты питания также могут только крупные производители. «В то же время смягчение цен на электроэнергию для микро- и малого бизнеса на конъюнктуре рынка и общем уровне цен на продукты питания практически никак не скажется», – отметила она.