Вадим Штепа ⟩ Возможна ли в России парламентская республика?

Но на мой взгляд, вопрос о парламентской республике в России еще более сложен, чем указывают эти два политика. Если эту республику представлять как по-прежнему централизованную и «общероссийскую», это станет очередным «самовозрождением имперского авторитаризма».

Реальная парламентская трансформация российских пространств может начаться лишь со свободных выборов в региональные парламенты, с участием всех ныне запрещенных региональных политических партий. Напомню, что даже без учета недавних аннексий, субъектов федерации в нынешней России – более 80, и многие из них по числу населения превосходят Эстонию, но не обладают никаким реальным самоуправлением, губернаторы назначаются из Кремля. А если в них состоятся свободные парламентские выборы – в России возникнет совершенно иная, гораздо более яркая и обширная политическая картина, чем нынешняя, когда за всех «говорит Москва».

Многие российские регионы глубоко экономически взаимосвязаны – поэтому их новым парламентам безусловно придется договариваться между собой. Но сами по себе эти договорные отношения вернут российскую политику «вовнутрь» – к интересам конкретных городов, областей и республик, и в принципе отключат кремлевские имперские амбиции. Кроме того, если уж говорить о перспективе европеизации российской политики, то эти прямые межрегиональные связи как раз и соответствуют договорному формату Евросоюза.