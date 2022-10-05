Росписи молодых художников по эскизам, созданным в рамках пыхья-таллиннской акции уличного искусства «Обратись к искусству – не пачкай стены», украсили стены гаражей на улицах Соо и Пухангу.
Молодежь Пыхья-Таллинна преображает гаражи
«В конце лета у нас в районе появилось несколько новых произведений уличного искусства: за автобусной остановкой на Пухангу, 5, на углу улицы Сыле и в Коплиском экстрим-парке. Теперь молодые художники распишут гаражи в Каламая, на Соо, 45, а также гаражи у автобусной остановки на Пухангу, 91», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Акцию уличного искусства поддерживают управа Пыхья-Таллинна, Пыхья-Таллиннский Молодежный центр и MTÜ Mondo, чтобы, во-первых, предложить талантливым уличным художникам легальную возможность для творчества, а во-вторых, обновить городское пространство.
Победителей выбрали в двух категориях. В первой, экологической категории победил Андрей Кедрин, расписавший гаражи на краю улицы Сыле по адресу Пухангу, 1.
В категории свободного творчества выбрали четыре работы. В Коплиском экстрим-парке уже готова работа Кирилла Шапочника, а роспись Эмилии Сабировой появилась за остановкой на Пухангу, 5. Скоро на Соо, 45 будет завершена картина молодой художницы Ланы Левин, а по адресу Пухангу, 91 появится произведение Ильдара Сабирова.