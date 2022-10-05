Молодежь Пыхья-Таллинна преображает гаражи

«В конце лета у нас в районе появилось несколько новых произведений уличного искусства: за автобусной остановкой на Пухангу, 5, на углу улицы Сыле и в Коплиском экстрим-парке. Теперь молодые художники распишут гаражи в Каламая, на Соо, 45, а также гаражи у автобусной остановки на Пухангу, 91», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Акцию уличного искусства поддерживают управа Пыхья-Таллинна, Пыхья-Таллиннский Молодежный центр и MTÜ Mondo, чтобы, во-первых, предложить талантливым уличным художникам легальную возможность для творчества, а во-вторых, обновить городское пространство.

Работа Ланы Левин на Соо, 45 скоро будет закончена. Фото: Управа Пыхья-Таллинна.

Победителей выбрали в двух категориях. В первой, экологической категории победил Андрей Кедрин, расписавший гаражи на краю улицы Сыле по адресу Пухангу, 1.