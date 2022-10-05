Колонка Postimees ⟩ Замешанный на крови топливный бизнес в Эстонии служит интересам кремлевского клана

Государство должно решительно запретить транзит российских нефтепродуктов, потому что это топливо замешано на крови жертв войны в Украине, оно не только порочит репутацию, но и оставляет пятно на совести.

Дело в том, что, по оценке топливных компаний, подобная деятельность является не только абсолютно неприемлемой в этическом смысле, но и, как сказал владелец Alexela Хейти Хяэль, откровенно преступной, и заниматься этим в эпоху санкций ни в коем случае нельзя. Однако подозрения не развеиваются, а топливный бизнес не прекращается.

Даже если брокерская деятельность и смешивание российских нефтепродуктов сегодня все еще легальны, это не какая-то невинная схема в стиле «юридически все корректно». Это глубоко аморальный бизнес, потому что российская нефть замешана на крови жертв войны в Украине, она не только порочит репутацию, но и оставляет пятно на совести.

Говорят, что часть топливных компаний прекратила вести дела с Россией, но не исключено, что те, кто продолжает заниматься бизнесом с этой страной, будут перепродавать поставленное в Эстонию тем, кто у России больше не покупает. Все это звучит как теория заговора, но и исключать этого тоже нельзя.

При этом государство могло бы немедленно и решительно положить конец всей этой деятельности, подобно тому, как на прошлой неделе правительство Эстонии своим постановлением в одностороннем порядке прекратило импорт природного газа из России, не дожидаясь одобрения ЕС. Таким же образом можно было бы прекратить и импорт нефтепродуктов. Это можно сделать, если запретить государственной компании Operail перевозить нефтепродукты по железной дороге, а судам запретить перегружать российские нефтепродукты в эстонских портах.