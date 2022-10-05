Ср, 5.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Колонка Postimees ⟩ Замешанный на крови топливный бизнес в Эстонии служит интересам кремлевского клана

Postimees
Замешанный на крови топливный бизнес в Эстонии служит интересам кремлевского клана
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Перевозка нефти.
Перевозка нефти. Фото: Arvo Meeks
  • Несмотря на войну, в Эстонии продолжает процветать российский топливный бизнес
  • Государство должно немедленно и решительно положить конец этой деятельности

Российский транзит в Эстонии всегда был связан с большими деньгами – это началось еще до восстановления независимости, с торговли металлом. Искушение транзитом никуда не пропало даже после того, как развязанная Россией агрессивная война против Украины перевела путинский режим в статус изгоя.

Никто уже не верит в то, что российский экспорт топлива представлял собой честный бизнес, учитывая, что вся эта отрасль контролируется преступным кремлевским кланом, который в случае необходимости не остановится ни перед чем. Лучшее доказательство тому – более дюжины российских олигархов и топ-менеджеров, «случайно» выпавших из окна в этом году.

Тем не менее, находятся компании, которые продолжают вести бизнес с Россией, занимаясь посредничеством в вывозе фоссильных видов топлива из России, благодаря чему, несмотря на введенные Западом санкции, за первые шесть месяцев войны в Украине Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро. В Эстонии тоже есть такие посредники.

Ключевым вопросом остается возможность поставлять из России различные виды нефтепродуктов, ни один из которых сам по себе под санкции не подпадает, но из которых можно смешать такие санкционные моторные топлива, как дизель или бензин.

Вся курьезность ситуации заключается в том, что подобное смешивание по закону абсолютно легально, и некоторые эстонские предприятия предлагают такую услугу. Но самое главное тут в другом: если доля российских нефтепродуктов в смеси составляет менее 50 процентов, а доля сырья европейского происхождения более 50 процентов, то по таможенным правилам такой коктейль под названием «эстонская смесь» будет считаться произведенным в Европейском союзе, а не в России. Учитывая, что из-за санкций Россия готова продавать свои нефтепродукты по ценам, ниже рыночных, такие манипуляции позволяют зарабатывать сверхприбыль. 

Государство должно решительно запретить транзит российских нефтепродуктов, потому что это топливо замешано на крови жертв войны в Украине, оно не только порочит репутацию, но и оставляет пятно на совести.

Дело в том, что, по оценке топливных компаний, подобная деятельность является не только абсолютно неприемлемой в этическом смысле, но и, как сказал владелец Alexela Хейти Хяэль, откровенно преступной, и заниматься этим в эпоху санкций ни в коем случае нельзя. Однако подозрения не развеиваются, а топливный бизнес не прекращается.

Даже если брокерская деятельность и смешивание российских нефтепродуктов сегодня все еще легальны, это не какая-то невинная схема в стиле «юридически все корректно». Это глубоко аморальный бизнес, потому что российская нефть замешана на крови жертв войны в Украине, она не только порочит репутацию, но и оставляет пятно на совести.

Говорят, что часть топливных компаний прекратила вести дела с Россией, но не исключено, что те, кто продолжает заниматься бизнесом с этой страной, будут перепродавать поставленное в Эстонию тем, кто у России больше не покупает. Все это звучит как теория заговора, но и исключать этого тоже нельзя.

При этом государство могло бы немедленно и решительно положить конец всей этой деятельности, подобно тому, как на прошлой неделе правительство Эстонии своим постановлением в одностороннем порядке прекратило импорт природного газа из России, не дожидаясь одобрения ЕС. Таким же образом можно было бы прекратить и импорт нефтепродуктов. Это можно сделать, если запретить государственной компании Operail перевозить нефтепродукты по железной дороге, а судам запретить перегружать российские нефтепродукты в эстонских портах.

Именно на такой решительный шаг должно пойти правительство, чтобы остановить транзит кровавого топлива, снять с топливных компаний Эстонии гнетущие подозрения и увести их от соблазнов.

Ключевые слова
Наверх