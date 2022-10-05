Ладынская: эстонские русские должны встать на защиту эстонской культуры и языка

Виктория Ладынская-Кубитс родилась в России, в Анапе, потом ее семья переехала в Эстонию, где она получила высшее образование в области журналистики, успешно работала по специальности, а затем стала депутатом Рийгикогу.

На своей страничке в социальной сети Ладынская рассказала, что после недавней встречи с деятелем эстонской культуры, который беспокоился за отмену Достоевского и русской национальности, она пришла к другим выводам.

«И тут я сформулировала то, над чем давно размышляла: не нужно по этому поводу переживать, это вообще не ваша проблема. Беспокоиться нужно за эстонскую культуру, эстонский язык и народ. И я как эстонская русская должна всеми силами этому способствовать. Это наша общая цель».

Викторию Ладынскую тревожат периодически появляющиеся в русскоязычных СМИ заголовки в том духе, что эстонцы должны что-то сделать, чтобы дать понять эстонским русским, что они свои. Что они такие же эстонцы.

«Должны? Серьезно? Вообще не должны. Совершенно напротив. Прямо сейчас, и в этой ситуации я чувствую, что как эстонская русская я должна защищать эстонское общество в целом. Страна мне сейчас ничего не должна, теперь моя очередь беречь свою страну. И не потому, что должна. Просто, потому что я этого хочу. Дать этим сигнал, что мы все единое целое», – написала Виктория в своем посте.

«Внести вклад в победу Украины. Внести вклад в то, чтобы Эстония не уступила. И если мы победим, если я как эстонская русская внесу свой вклад, то только тогда у меня будет шанс отвоевать свои корни у агрессора», – пишет она.

Виктория считает, что через сохранение эстонской культуры, эстонского языка и местной идентичности эстонские русские смогут сохранить свои культурные корни.