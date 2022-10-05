Депутат Рийгикогу и член партии «Отечество» Виктория Ладынская-Кубитс на своей страничке в Facebook поделилась мнением, что это не эстонцы должны подавать эстонским русским сигналы, а эстонские русские должны делать всe возможное для сохранения эстонского языка, культуры и местной идентичности.
Ладынская: эстонские русские должны встать на защиту эстонской культуры и языка
Виктория Ладынская-Кубитс родилась в России, в Анапе, потом ее семья переехала в Эстонию, где она получила высшее образование в области журналистики, успешно работала по специальности, а затем стала депутатом Рийгикогу.
На своей страничке в социальной сети Ладынская рассказала, что после недавней встречи с деятелем эстонской культуры, который беспокоился за отмену Достоевского и русской национальности, она пришла к другим выводам.
«И тут я сформулировала то, над чем давно размышляла: не нужно по этому поводу переживать, это вообще не ваша проблема. Беспокоиться нужно за эстонскую культуру, эстонский язык и народ. И я как эстонская русская должна всеми силами этому способствовать. Это наша общая цель».
Викторию Ладынскую тревожат периодически появляющиеся в русскоязычных СМИ заголовки в том духе, что эстонцы должны что-то сделать, чтобы дать понять эстонским русским, что они свои. Что они такие же эстонцы.
«Должны? Серьезно? Вообще не должны. Совершенно напротив. Прямо сейчас, и в этой ситуации я чувствую, что как эстонская русская я должна защищать эстонское общество в целом. Страна мне сейчас ничего не должна, теперь моя очередь беречь свою страну. И не потому, что должна. Просто, потому что я этого хочу. Дать этим сигнал, что мы все единое целое», – написала Виктория в своем посте.
«Внести вклад в победу Украины. Внести вклад в то, чтобы Эстония не уступила. И если мы победим, если я как эстонская русская внесу свой вклад, то только тогда у меня будет шанс отвоевать свои корни у агрессора», – пишет она.
Виктория считает, что через сохранение эстонской культуры, эстонского языка и местной идентичности эстонские русские смогут сохранить свои культурные корни.
«Но это дело самих эстонских русских», – заключила Виктория.