Советуют специалисты: как выявить скрытые дефекты при покупке жилья

Компания Numai, работающая на рынке жилой недвижимости и аренды и предлагающая услугу «аренда с выкупом», ежедневно сталкивается с техническими проблемами жилой недвижимости, чтобы выбранный клиентом объект не преподнес неприятных сюрпризов уже после сделки. При общении с банками принципиально важно, чтобы документы на недвижимость были в порядке, а также для клиентов Numai важно, чтобы техническое состояние недвижимости не приводило к необоснованным затратам при въезде.

«Мы работаем как с новыми постройками, так и с вторичным рынком, и в обоих случаях необходим серьезный технический анализ — даже в новых проектах могут проявляться некоторые недостатки», — прокомментировала руководитель Numai Эрве Леттермо.

По ее словам, основные скрытые дефекты, которые обычный человек может и не заметить, кроются в электрических и отопительных системах, вентиляции, дымоходах, трубах и документации. «Мы все можем заметить самые простые из них, такие как царапины на стене или отстающие от стены плинтусы, и их устранение не требует больших затрат. Более серьезные проблемы могут привести к неожиданно большим расходам в будущем», — предупредила Леттермо, которая советует своим клиентам по возможности привлекать к процессу покупки жилья специалиста по строительству.