«Купи себе плед»: Плющенко и Ягудин разругались в сети

Все началось с ответа Плющенко на вопрос о том, не собирается ли он посоревноваться с Ягудиным на турнире по шоу-программам, который пройдет 18–19 марта в Москве.

«Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит, комментирует», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

В ответ на это Ягудин выложил в соцсетях картинку, где сравниваются его личные достижения с достижениями Плющенко. И по большинству позиций там преимущество у Ягудина, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Плющенко отреагировал на это своим постом в соцсетях, где упрекнул коллегу в том, что тот утратил интерес к фигурному катанию.

«Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по восемь часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты "Жизнь". Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда!» – написал Плющенко.