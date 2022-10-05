Джекпот Bingo loto сорвала мать двоих детей, занятая в сфере обслуживания

Обладательница счастливого билета пришла оформить свою победу вместе с супругом. Работник по обслуживанию клиентов и мать двоих детей рассказала, что смотрела телепередачу. Сначала она пришла в восторг от того, что совпали угловые номера. А когда последний правильный шар с номером 17 принес ей джекпот, ее счастью не было предела.