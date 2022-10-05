21 сентября в телепередаче Suur lotokolmapäev разыграли джекпот Bingo loto на сумму 711 324,40 евро. Выигрышный билет с одним игровым полем купили в R-kiosk на автовокзале в Раквере.
Джекпот Bingo loto сорвала мать двоих детей, занятая в сфере обслуживания
Джекпот Bingo loto сорвала мать двоих детей, занятая в сфере обслуживания
Обладательница счастливого билета пришла оформить свою победу вместе с супругом. Работник по обслуживанию клиентов и мать двоих детей рассказала, что смотрела телепередачу. Сначала она пришла в восторг от того, что совпали угловые номера. А когда последний правильный шар с номером 17 принес ей джекпот, ее счастью не было предела.
В настоящий момент о ее выигрыше знает лишь муж. Менять работу или вообще не работать женщина не планирует, так как ей нравится то, чем она занимается.
На выигранную сумму она планирует построить дом, помочь родителям сделать их жилище более энергоэффективным, а часть денег инвестировать.
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