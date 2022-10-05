25 сентября под таким заголовком вышла статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Очевидно, что данный текст создан как своеобразная реакция на мобилизацию в России.
«Мы разбили профессиональную российскую армию, уничтожим и любительскую»
Украинский главнокомандующий резюмировал: «Вооруженные Силы Украины восемь лет и семь месяцев сдерживают военную агрессию России против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России является тому подтверждением.
Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу.
Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно ли, по мобилизации ли. Держим строй! Победа будет за нами!»
Тем временем в Российской Федерации вовсю идет мобилизация, которую объявил Владимир Путин, якобы для помощи российским войскам в Украине, ведущим все еще не войну, а «спецоперацию».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщает, что российская армия с момента начала «спецоперации» потеряла убитыми в Украине 5937 солдат, но кремлевский диктатор дает команду поставить под ружье 300 тысяч россиян. Военные аналитики сомневаются в правдивости слов Путина, так как масштабы призыва свидетельствуют, что военкоматы призовут не менее миллиона, а частичная мобилизация превратилась во всеобщую.
Но полковник Вооруженных сил Украины в отставке Роман Свитан уверен: ни 300 тысяч, ни миллион новых солдат ситуацию к лучшему для армии РФ не изменят. По крайней мере в ближайшие полгода.
«И Путин, и весь Генштаб РФ прекрасно видят, что в ближайшее время у них как минимум половина войска выйдет из строя. Мы отрабатываем в среднем где-то роту в день. Батальон примерно за пять дней выводим из строя. Это не только убитыми, но и ранеными. То есть в течение недели около тысячи российских вояк уже не смогут выполнять свои боевые задачи.
Им уже через месяц не будет хватать десятков тысяч людей. Реально поставить 300 тысяч человек в строй можно, допустим, в течение полугода. То есть первые выпуски будут уже где-то месяца через три. Но где взять оружие для 300 тысяч человек? Эта задача даже для России довольно-таки непростая».
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому юристу Марку Фейгину заявил: «Набрать 300 тысяч не проблема, весь вопрос в качестве. Скорее всего, их будут учить по принципу – научитесь в бою. Мы таких видели. Даже из тех, кто приезжал мотивированными, 30 процентов были убиты или ранены в течение недели».
Такое количество людей необходимо вооружить, обучить индивидуально и в составе подразделений; поселить где-то, одеть, кормить, лечить, так как большинство из мобилизованных в возрасте старше 40 лет. Вся эта история даже в очень сжатом виде тянется на срок не менее двух-трех месяцев. Но наступать в зиму – не очень удачная затея, резюмировал советник.
Российский эксперт: для армии РФ время упущено
Российский военный эксперт Руслан Левиев также скептически оценивает потенциал нынешней мобилизации. Многие командиры, которые могли бы обучать мобилизованных, либо на фронте, либо убиты. Время упущено.
Кроме того, российский генералитет и лично Путин неверно оценивают реальную ситуацию на фронтах и потенциал российской армии. В частности, боевой дух, материально-техническая база армии, которая уже полгода бьется в Украине, после больших потерь в киевской и харьковской операциях оставляют желать лучшего.
Инсайдеры из Кремля сообщают, что президент России лично приказал своей армии держаться в Херсоне, несмотря ни на какие потери. Тогда как бедственное положение российской группировки не вызывает сомнения даже среди прокремлевских пропагандистов. Именно на херсонском направлении сдача в плен ВСУ у российских солдат снова приобретает массовый характер.
А военная машина Украины со скрипом, но набирает обороты, говорит киевский политолог и военный эксперт Александр Мусиенко: «У нас общая мобилизация идет с начала полномасштабного вторжения, режим военного времени, все органы государственной власти, структуры национальной безопасности и обороны работают, чтобы противостоять российской агрессии. И в дальнейшем мы будем делать то же самое. Единственное, что может делать Украина в этой ситуации – отбивать атаки российских войск и защищать свою территориальную целостность», – говорит эксперт.
Тем временем с сентября в полной мере начинает поступать в Украину военная помощь из США и других стран мира. А обнаруженные стихийные захоронения расстрелянных и запытанных до смерти украинцев в Харьковской области только усилят поток ленд-лиза.
Основная задача, которую пытается решать Путин, – удержать уже оккупированные территории Украины, уверен Александр Мусиенко. Последние два месяца наступательные действия Россия поддерживает только в Донецкой области, в районе Бахмута. Там при круглосуточной поддержке артиллерии и авиации в бой идут тысячи солдат, но у русской армии и на этом направлении очень скромные успехи. Остальные территории, захваченные русскими, ушли в глухую оборону.
Говоря простым языком, Генштаб РФ заткнет дыры на фронтах мобилизованными, а новый рывок российского наступления ожидается не ранее весны 2023 года.
Зная это, наступление Вооруженных сил Украины набирает темпы почти по всей линии фронта. В Донецкой области, в районе Лимана украинские войска провели успешную контрнаступательную операцию. Ставленник Кремля в Донецке Денис Пушилин заявляет, что на этом направлении «тяжелейшая ситуация». Продолжаются обстрелы российских тылов и складов с вооружением. Это деморализует и обезвоживает армейские подразделения.
Кроме того, в Украину из Норвегии скоро поступят системы ПВО NASAMS, предназначенные для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. После чего российской авиации работать в небе Украины станет еще сложнее.
Конечно, у армии российского агрессора еще есть потенциал в артиллерии и ракетных в коточных системах, много авиации и техники, но существуют проблемы с личным составом. Та ситуация, которую мы видим сейчас – прямое следствие ошибок первых дней полномасштабного вторжения.
«Могилизация» – градус социального напряжения в России растет
Да и мобилизация проходит не так гладко, как хотелось бы многим «стратегам» в Кремле. Тысячи российских мужчин устремились за границу, на Кавказе вспыхнули протесты, в регионах снова горят военкоматы.
И на фоне такой напряженности в регионах заметно изменилась риторика российских пропагандистских ресурсов и Telegram-каналов, которые уже не боятся открыто критиковать Путина.
Пропагандисты недоумевают, почему Чечня может отменить мобилизацию у себя в регионе, а Ростов-на-Дону, например, нет. Или почему от призыва освобождены сотрудники банковской и IT-сфер, тогда как работников МЧС призывают в полной мере.
К слову, в Украине добровольно идут в армию и айтишники, и работники МЧС, но это ни у кого не вызывает ни истерики, ни вопросов к руководству страны. Все граждане понимают, что каждый из них вносит посильный вклад в оборону своей родины.
США не изменят свой курс помощи Украине
Международная повестка также на стороне Киева. Президент США Джо Байден во время выступления в ООН заявил: «Соединенные Штаты Америки организовали огромные объемы военной помощи, гуманитарной и прямой экономической поддержки Украины. На сегодня это более 25 миллионов долларов. Наши союзники и партнеры по всему миру также активизировались. И сегодня около 40 стран мира внесли миллиарды своих собственных денег и оборудования, чтобы помочь Украине защититься. Соединенные Штаты также тесно сотрудничают с нашими союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию заплатить за нападение на Украину, заставить Россию заплатить за все те зверства и военные преступления. Потому что если страны смогут реализовывать свои имперские амбиции без последствий, тогда мы ставим под угрозу все, что отстаивает ООН. Каждая победа, добытая на поле боя, принадлежит украинским воинам. Мы выбрали принципы, которых придерживается каждая страница устава ООН.