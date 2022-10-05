«Мы разбили профессиональную российскую армию, уничтожим и любительскую»

К слову, в Украине добровольно идут в армию и айтишники, и работники МЧС, но это ни у кого не вызывает ни истерики, ни вопросов к руководству страны. Все граждане понимают, что каждый из них вносит посильный вклад в оборону своей родины.

США не изменят свой курс помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: JONATHAN ERNST/Reuters

Международная повестка также на стороне Киева. Президент США Джо Байден во время выступления в ООН заявил: «Соединенные Штаты Америки организовали огромные объемы военной помощи, гуманитарной и прямой экономической поддержки Украины. На сегодня это более 25 миллионов долларов. Наши союзники и партнеры по всему миру также активизировались. И сегодня около 40 стран мира внесли миллиарды своих собственных денег и оборудования, чтобы помочь Украине защититься. Соединенные Штаты также тесно сотрудничают с нашими союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию заплатить за нападение на Украину, заставить Россию заплатить за все те зверства и военные преступления. Потому что если страны смогут реализовывать свои имперские амбиции без последствий, тогда мы ставим под угрозу все, что отстаивает ООН. Каждая победа, добытая на поле боя, принадлежит украинским воинам. Мы выбрали принципы, которых придерживается каждая страница устава ООН.