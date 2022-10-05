Отлов россиян на войну – начало «могилизации» всей России

День в день после объявления Путиным мобилизации по адресам отставных военных и людей с военными специальностями начали ходить нежданные гости с повестками.

В Москве и Санкт-Петербурге повестки начали вручать на улицах, местные жители стараются не спускаться и в метро – там тоже можно нарваться на патрули. Впрочем, повестки раздаются и прямо на рабочих местах.

Вовсе не частичная, а очень даже тотальная мобилизация проходит в регионах, далеких от европейской части РФ. Благо страна большая: в районных центрах Якутии, Бурятии и других национальных республик забирали практически всех мужчин, в теории способных держать в руках автомат. Некоторые успели рассказать, что получили ржавое оружие, которое находилось на складах с середины прошлого века. Многие наивные люди в РФ, которые привыкли не вмешиваться в политику, до сих пор верят, что решение Путина о волнах мобилизации будет соблюдаться на местах. Однако в армии уже оказались старики с тяжелыми заболеваниями, отцы многодетных семейств, вовсе не служившие парни.

«Берут всех, до кого могут дотянуться и кто по своей глупости берет повестку и сам приходит в военкомат», – сообщали Rus.Postimees профильные юристы.

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