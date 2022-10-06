Иран: общенародное восстание без лидеров

Особенности государственной системы ИРИ

• В 1979 году в результате исламского переворота был свергнут шах Реза Пехлеви и Иран из светской монархии стал республикой с тео кратическим режимом (властью духовенства).

• Глава государства – Верховный лидер – определяет всю политику страны и назначает людей на ключевые посты в государстве. Верховного лидера избирает Совет экспертов.

• Нынешний Верховный лидер Али Хаменеи – второй в истории страны. Первым был вождь Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни.

• Формально второе лицо в Иране – президент, который избирается всенародным голосованием, но президент не имеет существенного влияния в сравнении с духовенством.

• В судебной системе есть Революционный суд и Особый духовный суд, их решения не подлежат обжалованию.

• Законы основаны на исламском праве. Существует Совет стражей конституции, деятельность которого запрещает немусульманам занимать высшие государственные должности.

• Все женщины в Иране, в том числе приезжие, обязаны носить хиджаб.

• Иран занимает второе место в мире (после Китая) по количеству смертных казней. Нарушается свобода слова и печати.