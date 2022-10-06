В Иране (Исламская Республика Иран, ИРИ) уже больше недели продолжаются протесты, в которых сотни людей были ранены, есть много погибших. Произошло стихийное восстание народа, не желающего терпеть исламский режим. Выступления студентов и драки с полицией происходят в стране в последние десять лет относительно регулярно, но в этот раз движение охватило всю страну – а это 83 миллиона человек.
Иран: общенародное восстание без лидеров
Убийство девушки вывело людей на улицы
Спичкой, которая подожгла антиправительственное движение, стала смерть 22-летней Махсы Амини из иранского Курдистана. Махса (курдское имя – Жина) Амини приехала в Тегеран в гости. 13 сентября ее задержала полиция за нарушение правил ношения хиджаба. Выйти из участка Махса уже не смогла – через час ее увезла скорая в больницу. Девушка оказалась в коме и 16 сентября умерла, не приходя в сознание.
Полиция заявила, что у Амини случился сердечный приступ, но свидетели задержания рассказали, что ее начали избивать палками уже в фургоне. По повреждениям, несовместимым с жизнью, было установлено, что все-таки полицейские забили Махсу до смерти. Сообщалось, что власти пытались замять этот случай, оказывая давление на семью убитой, но ничего не получилось: уже в день смерти Махсы первые демонстрации состоялись на родине девушки в Курдистане и у больницы в Тегеране, где она умерла. Тогда же впервые зазвучали антиправительственные лозунги.
В воздухе витает дух революции
За несколько месяцев до убийства Махсы Амини в Иране набирало обороты «движение против хиджаба», что подразумевало борьбу за право женщин в XXI веке не кутаться в закрытые одежды. Правозащитники сообщают, что в сегодняшнем Иране избиения женщин и аресты за нарушение правил ношения одежды стали систематическими. На многочисленных видеозаписях, которые попадают в сеть, видно, как женщин хватают на улице и заталкивают в фургоны. Однако насилием над женщинами из-за хиджаба претензии к режиму не ограничиваются, поскольку вся государственная система Ирана сегодня построена на полном контроле граждан и светской жизни духовенством страны.
Вторую неделю иранский народ демонстрирует на улицах свое отношение к власти: протестующие жгут хиджабы, срывают государственные флаги и портреты главы страны, нападают на силовиков. При этом люди не трогают машины граждан, магазины, не громят витрины, а нападают только на тех, кто задействован в подавлении протестов.
Хэштег Махсы Амини вошел в пятерку самых популярных в истории Twitter: его использовали более 42 миллионов раз, а это более 4,5 миллиона твитов в день. И это несмотря на то, что соцсеть в Иране блокируется и в работе интернета постоянно возникают перебои. Во многих регионах интернет практически не работает, иногда связи нет вообще никакой – не функционируют даже стационарные телефоны.
В бой идут со всем, что под рукой
Народ пользуется разными средствами, чтобы защититься от вооруженных силовиков. Вместо дубинок восставшие заполняют песком пластиковые водопроводные трубы. Активно идут в ход бутылки с горючей смесью. Все это движение, его размах и требования становятся понятны, если учесть, что Иран – одна из самых молодых стран мира: четверть иранцев – это люди моложе 15 лет. Молодежь устала от диктата исламского духовенства и хочет жить в современном мире, а не в средневековье. Однако протесты, несмотря на их массовость и географический охват, сегодня не имеют лидера.
Нет ни одного человека, ни какой-либо группы оппозиционеров, которая координировала бы происходящее. Найдется ли кто-то, кто начнет координировать эту борьбу, мы узнаем уже в ближайшие недели.
Особенности государственной системы ИРИ
• В 1979 году в результате исламского переворота был свергнут шах Реза Пехлеви и Иран из светской монархии стал республикой с тео кратическим режимом (властью духовенства).
• Глава государства – Верховный лидер – определяет всю политику страны и назначает людей на ключевые посты в государстве. Верховного лидера избирает Совет экспертов.
• Нынешний Верховный лидер Али Хаменеи – второй в истории страны. Первым был вождь Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни.
• Формально второе лицо в Иране – президент, который избирается всенародным голосованием, но президент не имеет существенного влияния в сравнении с духовенством.
• В судебной системе есть Революционный суд и Особый духовный суд, их решения не подлежат обжалованию.
• Законы основаны на исламском праве. Существует Совет стражей конституции, деятельность которого запрещает немусульманам занимать высшие государственные должности.
• Все женщины в Иране, в том числе приезжие, обязаны носить хиджаб.
• Иран занимает второе место в мире (после Китая) по количеству смертных казней. Нарушается свобода слова и печати.