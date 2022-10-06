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Иран: общенародное восстание без лидеров

Анастасия Тидо
, журналист
Иран: общенародное восстание без лидеров
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Убийство Махсы Амини вывело на улицы сотни тысяч иранских женщин. Более сорока лет их базовые права грубо попираются властью, во главе которой стоит духовенство.
Убийство Махсы Амини вывело на улицы сотни тысяч иранских женщин. Более сорока лет их базовые права грубо попираются властью, во главе которой стоит духовенство. Фото: SAFIN HAMED/AFP

В Иране (Исламская Республика Иран, ИРИ) уже больше недели продолжаются протесты, в которых сотни людей были ранены, есть много погибших. Произошло стихийное восстание народа, не желающего терпеть исламский режим. Выступления студентов и драки с полицией происходят в стране в последние десять лет относительно регулярно, но в этот раз движение охватило всю страну – а это 83 миллиона человек.

Убийство девушки вывело людей на улицы

Спичкой, которая подожгла антиправительственное движение, стала смерть 22-летней Махсы Амини из иранского Курдистана. Махса (курдское имя – Жина) Амини приехала в Тегеран в гости. 13 сентября ее задержала полиция за нарушение правил ношения хиджаба. Выйти из участка Махса уже не смогла – через час ее увезла скорая в больницу. Девушка оказалась в коме и 16 сентября умерла, не приходя в сознание.

Полиция заявила, что у Амини случился сердечный приступ, но свидетели задержания рассказали, что ее начали избивать палками уже в фургоне. По повреждениям, несовместимым с жизнью, было установлено, что все-таки полицейские забили Махсу до смерти. Сообщалось, что власти пытались замять этот случай, оказывая давление на семью убитой, но ничего не получилось: уже в день смерти Махсы первые демонстрации состоялись на родине девушки в Курдистане и у больницы в Тегеране, где она умерла. Тогда же впервые зазвучали антиправительственные лозунги.

В воздухе витает дух революции

За несколько месяцев до убийства Махсы Амини в Иране набирало обороты «движение против хиджаба», что подразумевало борьбу за право женщин в XXI веке не кутаться в закрытые одежды. Правозащитники сообщают, что в сегодняшнем Иране избиения женщин и аресты за нарушение правил ношения одежды стали систематическими. На многочисленных видеозаписях, которые попадают в сеть, видно, как женщин хватают на улице и заталкивают в фургоны. Однако насилием над женщинами из-за хиджаба претензии к режиму не ограничиваются, поскольку вся государственная система Ирана сегодня построена на полном контроле граждан и светской жизни духовенством страны.

Вторую неделю иранский народ демонстрирует на улицах свое отношение к власти: протестующие жгут хиджабы, срывают государственные флаги и портреты главы страны, нападают на силовиков. При этом люди не трогают машины граждан, магазины, не громят витрины, а нападают только на тех, кто задействован в подавлении протестов.

Хэштег Махсы Амини вошел в пятерку самых популярных в истории Twitter: его использовали более 42 миллионов раз, а это более 4,5 миллиона твитов в день. И это несмотря на то, что соцсеть в Иране блокируется и в работе интернета постоянно возникают перебои. Во многих регионах интернет практически не работает, иногда связи нет вообще никакой – не функционируют даже стационарные телефоны.

В бой идут со всем, что под рукой

Народ пользуется разными средствами, чтобы защититься от вооруженных силовиков. Вместо дубинок восставшие заполняют песком пластиковые водопроводные трубы. Активно идут в ход бутылки с горючей смесью. Все это движение, его размах и требования становятся понятны, если учесть, что Иран – одна из самых молодых стран мира: четверть иранцев – это люди моложе 15 лет. Молодежь устала от диктата исламского духовенства и хочет жить в современном мире, а не в средневековье. Однако протесты, несмотря на их массовость и географический охват, сегодня не имеют лидера.

Нет ни одного человека, ни какой-либо группы оппозиционеров, которая координировала бы происходящее. Найдется ли кто-то, кто начнет координировать эту борьбу, мы узнаем уже в ближайшие недели.

Особенности государственной системы ИРИ

• В 1979 году в результате исламского переворота был свергнут шах Реза Пехлеви и Иран из светской монархии стал республикой с тео кратическим режимом (властью духовенства).

• Глава государства – Верховный лидер – определяет всю политику страны и назначает людей на ключевые посты в государстве. Верховного лидера избирает Совет экспертов.

• Нынешний Верховный лидер Али Хаменеи – второй в истории страны. Первым был вождь Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни.

• Формально второе лицо в Иране – президент, который избирается всенародным голосованием, но президент не имеет существенного влияния в сравнении с духовенством.

• В судебной системе есть Революционный суд и Особый духовный суд, их решения не подлежат обжалованию.

• Законы основаны на исламском праве. Существует Совет стражей конституции, деятельность которого запрещает немусульманам занимать высшие государственные должности.

• Все женщины в Иране, в том числе приезжие, обязаны носить хиджаб.

• Иран занимает второе место в мире (после Китая) по количеству смертных казней. Нарушается свобода слова и печати.

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