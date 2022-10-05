«Работай, Женечка!» Алексей Ягудин ответил Плющенко

«Женечка, отвечу тебе. Надеюсь, не сильно отвлеку своим ответом? Я знаю, что ты всегда сидишь, работаешь, никогда не задеваешь первым, строишь катки, гостиницы, по 8 часов проводишь на катке. Во-первых, я ничего не считал. Воспользовался статьей ребят, которые уже давно всё посчитали. Ссылочку, я думаю, они могут тебе оставить. Во-вторых, ниже я прикреплю кусочек из толкового словаря лингвиста Сергея Ивановича Ожегова, который растолкует тебе смысл слова «очный».

В-третьих, про чемпионаты России. Речь не шла о победах, коллеги приводили статистику очных соревнований. Какие годы? 1996-й и 1997-й. И о том, кто был выше в том или ином соревновании. Но ты не волнуйся, ты всё равно впереди по статистике чемпионатов России! Олимпиада и чемпионаты мира, разумеется, менее важны. В-четвёртых, я не живу прошлым. Мне наплевать на всё, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы.

Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твоё хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой! Ну и напоследок я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!»