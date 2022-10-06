Ян Левченко ⟩ Почему мобилизация не провоцирует бунт

Сталин, который был прозрачно зашифрован в этом образе детской литературы, во время Второй мировой войны призывал защищать Родину от напавшего врага. Путин, которому не удалось никого заставить напасть на Россию, принялся сам нападать на соседние страны и вынуждать их становиться Россией, чтобы хоть в чем-то походить на Сталина. Но увы – он как был, так и остался похож на Гитлера. Когда такая «Родина-мать» зовет, ее сыны обращаются в бегство.

«Мы рожали, чтоб вы побыстрее бежали», – написала поэт Майя Кучерская, реагируя на очереди в аэропортах России после объявления мобилизации. В этой колыбельной, как она сама определила жанр своего обращения, Кучерская говорит от лица женщин, чьи мужчины уходят. Но она не укоряет бегущих за дезертирство. Она грустит о том, что эти мужчины могли бы уже не только не ходить на войну сами, но и что-то сделать, чтобы эта чудовищная война, наконец, закончилась. И не только война.