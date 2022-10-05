США и Южная Корея запустили ракеты в Японское море

Южнокорейские военные зявили, что это был ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией во вторник, впервые за пять лет.

США и Южная Корея запустили по две баллистические ракеты малой дальности ATACMS из армейского тактического ракетного комплекса, которые поразили виртуальные цели, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель ранее назвал ракетные испытания Северной Кореи «провокацией» и пообещал дать жесткий ответ.

Южнокорейские и американские истребители во вторник провели учения по бомбардировке целей в Желтом море.

Цель учений – «убедиться, что у нас есть военная способность реагировать на провокации с севера, если это произойдет», – заявил CNN представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Но до этого не должно дойти. Мы дали понять Ким Чен Ыну, что готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий. Мы хотим увидеть денуклеаризацию Корейского полуострова», – сказал Кирби.

«Но он не проявил желания двигаться в этом направлении – и, честно говоря, движется в противоположном направлении, продолжая проводить ракетные испытания, нарушая резолюцию Совета Безопасности», – отметил Кирби.

В последний раз Пхеньян запускал ракету над Японией в 2017 году, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялся яростными заявлениями с на тот момент президентом США Дональдом Трампом.