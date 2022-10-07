От бактерий до геополитики: дом хочет стать съедобным

Большинство продуктов питания доставляется в город из ближайших и более отдаленных регионов. Город, словно организм-паразит, существует лишь за счет поступления еды извне. Глобальная зависимость от ресурсов питания делает город уязвимым, что особенно отразилось на поставках продуктов в период пандемии коронавируса. В беседе с кураторами выставки, архитекторами из Греции Лидией Каллиполити и Арети Маркопулу, выяснилось, что этот кризис заметно повлиял и на тему предложенной ими экспозиции.

Перенесенное в городское пространство производство и потребление продуктов наглядно показывают взаимосвязь архитектурного дизайна и глобальных общественных процессов. Планируя будущий стиль жизни, мы должны поиному взглянуть на использование уличной среды и больше обращать внимания на потоки продуктов и связанные с едой ритуалы. По словам кураторов, архитектура должна более ответственно относиться к среде обитания и способствовать заботе о ней.

Модернистская архитектура постаралась четко разграничить органические процессы и человеческое жилье. А между тем часть экспонатов призывает переосмыслить на базе практической экологии внутренние и планетарно значимые внешние границы возведенных человеком строений. Стены различных зданий могут стать частью живой природы и, как следствие, пригодными для выращивания пищевых продуктов. Линеарные процессы потребления еды можно в городской среде заменить цикличными, а также прибегнуть к повторному использованию на разных пространственных уровнях.