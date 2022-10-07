От бактерий до геополитики: дом хочет стать съедобным
Архитектура способна отвечать на вызов климатических изменений
Столовая посуда видоизменяется под влиянием социума и привычек питания
Зрители могут погружаться в историю и проводить параллели
Стены дома – место нашего обитания и работы – могут, оказывается, стать живыми организмами, производящими пищевые продукты. Еда и урбанизация – центральная тема выставки «Съедобное» на Таллиннской архитектурной биеннале.
Большинство продуктов питания доставляется в город из ближайших и более отдаленных регионов. Город, словно организм-паразит, существует лишь за счет поступления еды извне. Глобальная зависимость от ресурсов питания делает город уязвимым, что особенно отразилось на поставках продуктов в период пандемии коронавируса. В беседе с кураторами выставки, архитекторами из Греции Лидией Каллиполити и Арети Маркопулу, выяснилось, что этот кризис заметно повлиял и на тему предложенной ими экспозиции.
Перенесенное в городское пространство производство и потребление продуктов наглядно показывают взаимосвязь архитектурного дизайна и глобальных общественных процессов. Планируя будущий стиль жизни, мы должны поиному взглянуть на использование уличной среды и больше обращать внимания на потоки продуктов и связанные с едой ритуалы. По словам кураторов, архитектура должна более ответственно относиться к среде обитания и способствовать заботе о ней.
Модернистская архитектура постаралась четко разграничить органические процессы и человеческое жилье. А между тем часть экспонатов призывает переосмыслить на базе практической экологии внутренние и планетарно значимые внешние границы возведенных человеком строений. Стены различных зданий могут стать частью живой природы и, как следствие, пригодными для выращивания пищевых продуктов. Линеарные процессы потребления еды можно в городской среде заменить цикличными, а также прибегнуть к повторному использованию на разных пространственных уровнях.
Сквозная тема выставки – метаболизм – физически и метафорически исследует связи между домом, строительными материалами и геополитикой. Причем центральное место тут занимает домашняя среда – кухня, сад, обеденный стол, гараж, туалет, гостиная.
Далее внимание кураторов сосредоточивается на взаимодействии еды и пространства – эксперимент с выращиванием, возобновлением и употреблением в пищу строительных материалов. Здесь кураторы собрали семь разных экспонатов, каждый из которых представляет домашнее пространство, организованное как часть экосистемы. Съедобная оболочка здания и изогнутые кирпичи из мицелия наглядно свидетельствуют о перспективах таких возможностей.
Тут же кураторы переходят на геополитический уровень: насколько вредно влияние пищевой продукции на живую природу и на жилищное пространство. Например, Нью-Йорк большую часть органических отходов вывозит далеко за пределы города, в штат Алабама, тем самым значительно загрязняя там окружающую среду.
Акцент выставки сосредоточен скорее на поиске практических решений таких вопросов, как радикальное сокращение потребления и возможности повторного использования.
Опыты исследования архитектурной индустрии через призму еды можно рассматривать как некие прототипы, позволяющие пристальнее присмотреться к ранее оставленным без внимания связям. Кураторы не могут согласиться с устойчивым тезисом о неограниченности ресурсов и, апеллируя к совести, призывают человека жить скромнее. Не просто задумываться о сокращении потребления, но также заботиться о разумном использовании отходов.
Таллиннская архитектурная биеннале
Выставка «Съедобное»,
кураторы Лидия Каллиполити и Арети Маркопулу
Эстонский архитектурный музей, Соляной склад Ротерманна 7 сентября – 20 ноября
• «Метаболический дом» – здесь можно увидеть, как процессы обмена веществ в пищевой цепочке связаны с ежедневной бытовой жизнью в жилом доме.
• «От кирпичей к почве» – на экспозиции представлены прототипы строительных материалов, которые можно компостировать, а некоторые становятся даже съедобными.
• «Еда и геополитика» – карты, рисунки и кинокадры охватывают обширные территории, затрагивая тему массовой миграции.
• «Археология: архитектура и системы питания» – экспозиция посвящена радикальным и абстрактным проектам, занимавшим архитекторов и художников на протяжении XX века.
• «Еда будущего» – здесь экспонируются кулинарные книги, манифесты и продукты будущего среди урбанизированного пространства, где люди и источники питания все больше отдаляются друг от друга.