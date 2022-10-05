«Гражданин М»: как изменилась атмосфера в Москве после объявления мобилизации?

Что говорят и чувствуют жители столицы страны, которая, кажется, несется к самому крупному катаклизму после 1917 года? В студии редактор Rus.Postimees и культуролог Ян Левченко, который недавно был вынужден посетить Москву по личным причинам. Смотрите в 15:00 в передаче «Гражданин М». Ведущий – Сергей Метлев.