Что говорят и чувствуют жители столицы страны, которая, кажется, несется к самому крупному катаклизму после 1917 года? В студии редактор Rus.Postimees и культуролог Ян Левченко, который недавно был вынужден посетить Москву по личным причинам. Смотрите в 15:00 в передаче «Гражданин М». Ведущий – Сергей Метлев.
«Гражданин М»: как изменилась атмосфера в Москве после объявления мобилизации?
«Гражданин М»: как изменилась атмосфера в Москве после объявления мобилизации?
Если еще летом на улицах Москвы и в быту москвичей ничто кроме патриотических плакатов и ухода иностранных брендов не свидетельствовало о разворачивающейся в Украине катастрофе, то сейчас атмосфера изменилась – война висит воздухе и калечит судьбы.
Обсудим, как меняется огромный город из-за массового исхода наиболее просвещенной части населения и усугубления всеобщей депрессии. Издание Forbes со ссылкой на свой источник в Кремле сообщило, что Россию в страхе перед мобилизацией за две недели покинуло более 700 тысяч человек.
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