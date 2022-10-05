Интервью ⟩ Как изменилась Москва с началом «частичной» мобилизации?

– В конце обрамим это все коротким демографическим анализом. На протяжении последних 120 лет разные режимы, которые в России были, вымывали людей войнами, репрессиями, отчуждали самых лучших. Если рассуждать с точки зрения науки, то генофонд очень сильно размыт, очень сильно пострадал. Сейчас мы видим очередную волну, когда людей бросают в мясорубку. Что будет из-за нынешних событий в следующие десятилетия в России?

– Я не демограф. Но не нужно быть демографом, чтобы предположить, что в том состоянии, в котором сейчас продолжает существовать Россия, у нее будущего нет. Эта страна обречена на то, чтобы перестать быть страной. Она на самом деле страной не является. Это просто остаток Советского Союза. Самый большой осколок, который продолжает мыслить себя таким образом. С этим связано все то, что мы сейчас наблюдаем. Разумеется, какая-то радикальная перезагрузка идентичности будет неизбежно происходить в самые ближайшие десятилетия. Вымывание генофонда, безусловно, происходит. Но вопрос нужно поставить иначе. Какие это люди, кто будет строить свою идентичность? Будут ли они называться русскими? Или, может быть, это слово будет по каким-то причинам под социальным табу. Это большой вопрос: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Нужно как-то себя переназывать. Переназывание и есть строительство нации, которое будет происходить в России.