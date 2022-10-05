Правительство запретило не все поставки газа из России

29 сентября правительство приняло в рамках санкций постановление о введении запрета на ввоз и покупку природного газа из России, который начнет действовать с конца года. При этом можно будет спокойно продолжать торговать бытовым, промышленным и автомобильным газом. По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут (Социал-демокраическая партия), она была удивлена ​​масштабами этого бизнеса.