29 сентября правительство приняло в рамках санкций постановление о введении запрета на ввоз и покупку природного газа из России, который начнет действовать с конца года. При этом можно будет спокойно продолжать торговать бытовым, промышленным и автомобильным газом. По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут (Социал-демокраическая партия), она была удивлена масштабами этого бизнеса.
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Правительство запретило не все поставки газа из России
Правительство запретило не все поставки газа из России
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») сообщил, что уже 7 апреля правительство Эстонии приняло принципиальное решение о том, что Эстония отказывается от использования российского газа.
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