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Правительство запретило не все поставки газа из России

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Правительство запретило не все поставки газа из России
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Танкеры для сжиженного природного газа Monte Rosa Explorer и Navigator Leo в Южном порту Палдиски.
Танкеры для сжиженного природного газа Monte Rosa Explorer и Navigator Leo в Южном порту Палдиски. Фото: Madis Veltman

29 сентября правительство приняло в рамках санкций постановление о введении запрета на ввоз и покупку природного газа из России, который начнет действовать с конца года. При этом можно будет спокойно продолжать торговать бытовым, промышленным и автомобильным газом. По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут (Социал-демокраическая партия), она была удивлена ​​масштабами этого бизнеса.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») сообщил, что уже 7 апреля правительство Эстонии приняло принципиальное решение о том, что Эстония отказывается от использования российского газа.

Санкция коснется в первую очередь эстонских газовых компаний, чья лицензия на деятельность дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по транспортировке. По данным Министерства экономики и коммуникаций, сейчас девять компаний имеют действующие лицензии на импорт газа, одна компания имеет лицензию на оказание услуг по транспортировке. В остальном покупка и ввоз сжиженного газа не ограничены.

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