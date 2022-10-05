Новая программа поможет детям и учителям в Ида-Вирумаа не перегорать

Программу подготовили Иван Стригин, магистрант направления естественных и медицинских наук Таллиннского университета и доцент Александр Пульвер, психолог. Программа включает темы управления эмоциями, благодарности, заботы, самосознания и самоанализа. Пулвер проводит обучение в эстоноязычных группах, а Стригин – в русскоязычных. Разработка и пилотирование программы позитивной психологии также является частью дипломной работы Ивана Стригина.

По словам руководителя проекта, профессора Рут Шхиммо (Институт естественных и медицинских наук Таллиннского университета) целью проекта является повышение адаптивности, т.е. стрессоустойчивости преподавателей и студентов Ида-Вирумаа с помощью программы позитивной психологии.

«На самом деле психологическая поддержка нужна жителям всей Эстонии, но проблемы Ида-Вирумаа тронули сердце университета после рассказа директора-администратора Вирумааского колледжа (TalTech) Маре Роозилехт», – объяснила Шхиммо.

Программа позитивной психологии началась в октябре этого года и ориентировочно продлится до его конца. Программа для старшеклассников длится восемнадцать часов, а короткая программа для учителей пять часов.