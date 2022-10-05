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«Газпром»: Россия продолжит поставки газа в Италию

AFP/BNS
«Газпром»: Россия продолжит поставки газа в Италию
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«Газпром». Фото иллюстративное.
«Газпром». Фото иллюстративное. Фото: Sergei Elagin/Shutterstock.com

Россия возобновит поставки газа в Италию после того, как они были приостановлены из-за транспортных проблем в Австрии, заявил в среду энергетический гигант «Газпром».

«Транспортировка российского газа по территории Австрии продолжается», –подтвердили в «Газпроме».

Итальянская нефтегазовая компания Eni ранее заявляла, что готова предложить залог в размере 20 миллионов евро для возобновления потока российского природного газа через Австрию после перерыва, который, предположительно, не связан с геополитикой.

Поставки газа были остановлены в субботу после того, как российская государственная энергетическая компания «Газпром» не выплатила новый залог перевозчику, который доставляет газ из Австрии в Италию, заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.

Большая часть российского природного газа в Италию проходит через территорию Украины по австрийскому газопроводу Trans Austria Gas Pipeline (TAG) и доходит до города Тарвизио на севере Италии.

До субботнего отключения Италия получала из России около 20 млн кубометров природного газа в сутки.

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