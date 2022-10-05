«Газпром»: Россия продолжит поставки газа в Италию

«Транспортировка российского газа по территории Австрии продолжается», –подтвердили в «Газпроме».

Итальянская нефтегазовая компания Eni ранее заявляла, что готова предложить залог в размере 20 миллионов евро для возобновления потока российского природного газа через Австрию после перерыва, который, предположительно, не связан с геополитикой.

Поставки газа были остановлены в субботу после того, как российская государственная энергетическая компания «Газпром» не выплатила новый залог перевозчику, который доставляет газ из Австрии в Италию, заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.

Большая часть российского природного газа в Италию проходит через территорию Украины по австрийскому газопроводу Trans Austria Gas Pipeline (TAG) и доходит до города Тарвизио на севере Италии.