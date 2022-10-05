В Тартуской тюрьме задержанный совершил самоубийство

В тюрьме началась проверка по выяснению обстоятельств произошедшего в прошлую среду.

«В целях предотвращения самоубийств в тюрьме мы ежедневно занимаемся профилактикой и решением психических проблем заключенных и со всей серьезностью расследуем каждый случай самоубийства», – пояснили в тюремной службе.

Ранее, 9 сентября, должностные лица вмешались в попытку самоубийства заключенного и спасли ему жизнь. Такая же ситуация произошла 23 августа, когда должностные лица Тартуской предотвратили попытку самоубийства заключенного. Скорая помощь доставляла их в больницу для осмотра, после чего они были возвращены обратно в тюрьму.

Социальный фон или проблемы с психическим здоровьем и болезни являются основными причинами суицидальных попыток. Часто это те же самые причины, по которым человек попадает в тюрьму. Кроме того, исследования подтверждают, что отсутствие контакта с близкими и чувство вины за преступление, являются причинами для попыток суицида в тюрьмах.