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В Тартуской тюрьме задержанный совершил самоубийство

rus.postimees.ee
В Тартуской тюрьме задержанный совершил самоубийство
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Вид из окна тартуской тюрьмы.
Вид из окна тартуской тюрьмы. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Человек, доставленный в Тартускую тюрьму, чтобы протрезветь, совершил на прошлой неделе в среду в камере самоубийство.

В тюрьме началась проверка по выяснению обстоятельств произошедшего в прошлую среду.

«В целях предотвращения самоубийств в тюрьме мы ежедневно занимаемся профилактикой и решением психических проблем заключенных и со всей серьезностью расследуем каждый случай самоубийства»,  пояснили в тюремной службе.

Ранее, 9 сентября, должностные лица вмешались в попытку самоубийства заключенного и спасли ему жизнь. Такая же ситуация произошла 23 августа, когда должностные лица Тартуской предотвратили попытку самоубийства заключенного. Скорая помощь доставляла их в больницу для осмотра, после чего они были возвращены обратно в тюрьму.

Социальный фон или проблемы с психическим здоровьем и болезни являются основными причинами суицидальных попыток. Часто это те же самые причины, по которым человек попадает в тюрьму. Кроме того, исследования подтверждают, что отсутствие контакта с близкими и чувство вины за преступление, являются причинами для попыток суицида в тюрьмах.

Любые изменения в отношениях с близкими заключенного, его финансовом положении, состоянии здоровья или условиях содержания в тюрьме вызывают стресс, и сотрудники полиции всегда внимательно следят за изменениями в поведении заключенного.

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