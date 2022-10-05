Ср, 5.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Заключенный Тартуской тюрьмы совершил самоубийство

rus.postimees.ee
Заключенный Тартуской тюрьмы совершил самоубийство
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вид из окна тартуской тюрьмы.
Вид из окна тартуской тюрьмы. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Человек, доставленный в Тартускую тюрьму, чтобы протрезветь,  совершил на прошлой неделе в среду в камере самоубийство.

В тюрьме началась проверка по выяснению обстоятельств произошедшего в прошлую среду.

«В целях предотвращения самоубийств в тюрьме мы ежедневно занимаемся профилактикой и решением психических проблем заключенных и со всей серьезностью расследуем каждый случай самоубийства»,  пояснили в тюремной службе.

Ранее, 9 сентября, должностные лица вмешались в попытку самоубийства заключенного и спасли ему жизнь. Такая же ситуация произошла 23 августа, когда должностные лица Тартуской предотвратили попытку самоубийства заключенного. Скорая помощь доставляла их в больницу для осмотра, после чего они были возвращены обратно в тюрьму.

Социальный фон или проблемы с психическим здоровьем и болезни являются основными причинами суицидальных попыток. Часто это те же самые причины, по которым человек попадает в тюрьму. Кроме того, исследования подтверждают, что отсутствие контакта с близкими и чувство вины за преступление, являются причинами для попыток суицида в тюрьмах.

Любые изменения в отношениях с близкими заключенного, его финансовом положении, состоянии здоровья или условиях содержания в тюрьме вызывают стресс, и сотрудники полиции всегда внимательно следят за изменениями в поведении заключенного.

Ключевые слова
Наверх