Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза в среду согласовал новые санкции против РФ. Ограничения, в частности, предусматривают установку потолка цен на российскую нефть, сообщило председательство Чехии в ЕС.
В ЕС согласовали потолок цены на российскую нефть
В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции, передает «Интерфакс».
В сообщении чешского председательства говорится, что санкции предусматривают «запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги».
Помимо этого, согласованный пакет санкций включает запрет импорта из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет.
Кроме того, согласованы новые фигуранты санкционных списков и критерии, определяющие обход действующих санкций.
Действие санкционного режима должно распространиться на Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав РФ.
В председательстве Чехии напомнили, что последует письменная процедура, а санкции вступят в силу после публикации постановления в «Официальном журнале» ЕС.
Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что постпреды государств-членов ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу потолка цен на российскую нефть. Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения не было принято.
Ряд государств ЕС выразил обеспокоенность предлагаемыми мерами, особенно в части, касающейся цен на нефть. Мальта, Греция и Кипр, флот которых вовлечен в транспортировку российской нефти, выразили озабоченность тем, как ограничения по цене нефти отразятся на перевозках. Для этих стран предусмотрены уступки, пояснило издание.