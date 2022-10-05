В ЕС согласовали потолок цены на российскую нефть

В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции, передает «Интерфакс».

В сообщении чешского председательства говорится, что санкции предусматривают «запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги».

Помимо этого, согласованный пакет санкций включает запрет импорта из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет.

Кроме того, согласованы новые фигуранты санкционных списков и критерии, определяющие обход действующих санкций.

Действие санкционного режима должно распространиться на Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав РФ.

В председательстве Чехии напомнили, что последует письменная процедура, а санкции вступят в силу после публикации постановления в «Официальном журнале» ЕС.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что постпреды государств-членов ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу потолка цен на российскую нефть. Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения не было принято.