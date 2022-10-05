Фракция «Отечество» Таллиннского городского собрания утверждает, что план перехода на эстонский язык обучения в учебных заведениях не отражен в долгосрочной стратегии Таллинна. По словам председателя фракции Карла Сандера Касе, город должен сотрудничать с государством, чтобы перевести обучение во всех школах на эстонский язык.
«Отечество»: у Таллинна нет плана по переводу образования на эстонский язык
На очередном заседании Таллиннского городского собрания состоялось первое чтение плана реализации городской бюджетной стратегии и стратегии развития «Таллинн 2035» на 2023–2026 годы.
По словам председателя фракции «Отечество» Карла Сандера Касе, на государственном уровне принято решение, что в 2023 году начнется решающий этап перехода к образованию на эстонском языке, и по предложению министра образования и науки, Тыниса Лукаса, для этой цели выделены дополнительные средства, но Таллинн не планирует принимать отдельные меры для перехода. «Согласно коалиционному соглашению, образование должно быть переведено на эстонский язык к 2030 году, но в стратегии Таллинна нет установленных мер и конкретных действий по переходу», – сказал Касе.
Он напомнил, что, по данным языковой инспекции, уровень владения языком 565 работников сферы образования Таллинна не соответствует требованиям, установленным законом, и город до сих пор не предпринял шагов для решения этой проблемы.
«Организация и обеспечение деятельности учебного заведения являются задачами самоуправления, и фракция «Отечество» ожидает от руководства города конкретных действий по переходу на обучение на эстонском языке в детских садах и школах», – сказал Касе.