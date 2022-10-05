«Отечество»: у Таллинна нет плана по переводу образования на эстонский язык

По словам председателя фракции «Отечество» Карла Сандера Касе, на государственном уровне принято решение, что в 2023 году начнется решающий этап перехода к образованию на эстонском языке, и по предложению министра образования и науки, Тыниса Лукаса, для этой цели выделены дополнительные средства, но Таллинн не планирует принимать отдельные меры для перехода. «Согласно коалиционному соглашению, образование должно быть переведено на эстонский язык к 2030 году, но в стратегии Таллинна нет установленных мер и конкретных действий по переходу», – сказал Касе.