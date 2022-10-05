Галерея: в центре Таллинна спасены уникальные двенадцатиметровые ели

«Мы хотим, чтобы наша недвижимость развивалась как можно более экологично. Строительные работы необязательно должны означать немедленную вырубку деревьев, и для нас было важно перенести на новое место красивые ели, которые росли на участке, – рассказал директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак. – На Ахтри мы создаем новый проект озеленения, где в городское пространство лучше впишутся новые деревья».

Важнейшим этапом пересадки двенадцатиметровых сербских елей было грамотное выкапывание. Деревья следовало вывезти с нынешнего места произрастания с возможно большим, но при этом транспортабельным корневым комом: горизонтальный диаметр почвенного кома составлял не менее двух метров, а глубина ямы – не менее одного метра.

«Сербские ели – очень капризная порода деревьев для пересадки, и после повторной посадки они нуждаются в надлежащем профессиональном уходе. Специальную технику для пересадки высоких деревьев мы заказали в Литве, поскольку в Эстонии и Латвии нет машины, позволяющей выполнить такую работу», — добавил Тармо Похлак.

«Мы очень рады, что пять сербских елей были доставлены именно в Таллиннский зоопарк, где они прекрасно сочетаются со скульптурой мамонта, созданной в этом году студентами отделения керамики Эстонской академии художеств», — сказал главный садовник Таллиннского зоопарка Ханнес Марипуу.

Компания US Real Estate приобрела недвижимость по адресу Ахтри, 6 в конце 2021 года и строит здесь одно из наиболее интересных офисных зданий в Таллинне – Golden Gate. С этой целью были снесены ангар, располагавшийся между двумя потоками движения улицы Ахтри, и бывшая автомойка. На участке остались исторические стены и дымовая труба, которые будут архитектурно объединены с новым зданием. Строительство Golden Gate будет завершено в конце 2024 года.

При строительстве офисного здания Golden Gate важной задачей является соблюдение требований сертификации LEED. При проектировании, строительстве и обслуживании нового офисного здания должны соблюдаться принципы защиты окружающей среды и устойчивого развития

US Real Estate – принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания, в портфеле которой более 115 000 м2 сдаваемых в аренду коммерческих площадей и более 200 000 м2 находящихся на стадии развития площадей. Компания владеет коммерческой, образовательной и спортивной недвижимостью, а также развивает целостную деловую и жилую среду, включая Батарейную морскую крепость, Golden Gate, Park Tondi, квартал Ротерманни. Общая стоимость портфеля недвижимости компании составляет более 350 миллионов евро.