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Предприниматель вкладывает миллион евро в новый магазин

Мерле Ралльманн
Предприниматель вкладывает миллион евро в новый магазин
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Получив разрешение на строительство, предприниматель уже приступил к строительству продуктового магазина на улице Лилле в Пярну.
Получив разрешение на строительство, предприниматель уже приступил к строительству продуктового магазина на улице Лилле в Пярну. Фото: Mailiis Ollino

В Пярну появится сразу несколько крупных супермаркетов. Около Юлейые будет построен продуктовый магазин Rimi. Кроме того, Пярнуская городская управа решила выдать разрешение на строительство еще одного магазина, Meie. Проект планируется реализовать к началу нового года. В городе также строится супермаркет Prisma в районе Mai, завершение этого проекта зависит от застройщика. Prisma является единственной из трех сетей розничной торговли, которая отсутствовала здесь до сих пор.

В понедельник Пярнуская городская управа выдала разрешение на строительство магазина на территории Lille 44c. Продуктовая сеть Meie toidukaubad управляет более чем 60 магазинами в Эстонии, шесть из которых расположены в Пярнумаа: два в Раэкюла, один в Вана-Пярну, Лихула, Аудру и Йыыпре.

Согласно планам AS RR Lektus, работающего в Ляэне-Вирумаа, строительство продуктового магазина займет примерно четыре месяца. Стоимость работ составит около одного миллиона евро. По словам менеджера RR Lektus Рейна Рейнвеэ, тот факт, что в этом районе есть потребность в новом продуктовом магазине и существует подходящее место, стал решающим при выборе местоположения нового магазина. «У местных жителей нет домашнего магазина. Мы нашли подходящую недвижимость, поэтому было принято соответствующее решение», – пояснил Рейнвеэ.

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