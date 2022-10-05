Предприниматель вкладывает миллион евро в новый магазин

В Пярну появится сразу несколько крупных супермаркетов. Около Юлейые будет построен продуктовый магазин Rimi. Кроме того, Пярнуская городская управа решила выдать разрешение на строительство еще одного магазина, Meie. Проект планируется реализовать к началу нового года. В городе также строится супермаркет Prisma в районе Mai, завершение этого проекта зависит от застройщика. Prisma является единственной из трех сетей розничной торговли, которая отсутствовала здесь до сих пор.