О том, что зима в этом году будет в Европе суровой, различные специалисты в области энергетики говорят уже несколько месяцев. А по мере приближения лыжного сезона об этом заговорили и представители зимних видов спорта, которые сомневаются в возможности проведения соревнований. И это неспроста, ведь два этапа Кубка мира уже выкинули белый флаг из-за энергетического кризиса.
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Над лыжным сезоном сгущаются тучи: нет снега и плана «Б»
Под угрозой проведение зимних соревнований
Над лыжным сезоном сгущаются тучи: нет снега и плана «Б»