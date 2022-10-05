Над лыжным сезоном сгущаются тучи: нет снега и плана «Б»

В то же время Вийон признал, что в данный момент у FIS нет альтернативных решений. «У нас нет какого-то плана «Б». Также знаю, что все менеджеры и руководители соревнований прикладывают неимоверные усилия для разрешения ситуации. Если мы знаем ситуацию на два-три месяца вперед, то можно заменить соревнования, но если что-то случается в последний момент, например за месяц, изменить что-то уже невозможно», - сказал Вийон.