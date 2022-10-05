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Над лыжным сезоном сгущаются тучи: нет снега и плана «Б»

Под угрозой проведение зимних соревнований
Карл Юхками
, репортер
Над лыжным сезоном сгущаются тучи: нет снега и плана «Б»
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Производство искусственного снега в этом году будет крайне дорогим.
Производство искусственного снега в этом году будет крайне дорогим. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

О том, что зима в этом году будет в Европе суровой, различные специалисты в области энергетики говорят уже несколько месяцев. А по мере приближения лыжного сезона об этом заговорили и представители зимних видов спорта, которые сомневаются в возможности проведения соревнований. И это неспроста, ведь два этапа Кубка мира уже выкинули белый флаг из-за энергетического кризиса.

В то же время Вийон признал, что в данный момент у FIS нет альтернативных решений. «У нас нет какого-то плана «Б». Также знаю, что все менеджеры и руководители соревнований прикладывают неимоверные усилия для разрешения ситуации. Если мы знаем ситуацию на два-три месяца вперед, то можно заменить соревнования, но если что-то случается в последний момент, например за месяц, изменить что-то уже невозможно», - сказал Вийон.

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