Куннас: у российских солдат нет мотивации воевать за аннексированные земли как за свою страну

- Россия поторопилась объявить очень многие украинские земли российской территорией именно тогда, когда Украина стала очень активно выгонять оккупантов с этих земель. В чем же был смысл такой спешки с этими референдумами и указами Путина о принятии в состав России новых регионов? Украина вовсю освобождает эти регионы, но ядерным оружием Путин их пока не защищает…

- Причина такой спешки была связана с тем, что Кремлю нужно было что-то предпринять в ответ на болезненное отступление российской армии из Харьковской области. В начале сентября украинские военные сумели выйти на рубеж реки Оскол. Это отступление было настоящим фиаско для российской армии, и именно на фоне этого провала и начала быстро развиваться подготовка этих референдумов и указов.

Однако пока готовились и проводились эти фальшивые референдумы, произошло следующее: Украина за одну неделю сумела освободить более значительные площади своей территории, чем те, что Россия сумела захватить в период с начала апреля по конец июня. Обстановка в тех регионах, которые Россия сейчас объявила своими новыми землями, на самом деле совсем не такая, как показывается российской пропагандой.