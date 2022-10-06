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Куннас: у российских солдат нет мотивации воевать за аннексированные земли как за свою страну

Павел Соболев
, журналист
Куннас: у российских солдат нет мотивации воевать за аннексированные земли как за свою страну
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  • Нынешняя мобилизация в РФ напоминает призыв эстонцев в Waffen-SS в 1944 году
  • Указы Путина об аннексии украинских территорий стали ответом на позор российской армии под Харьковом
  • Вашингтон имеет очень эффективные инструменты отслеживания ядерных приготовлений России

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу (фракция EKRE), заместитель председателя парламентской комиссии по гособороне Лео Куннас среди прочего ответил на вопросы, касающиеся условий, в которых в России проводят мобилизацию, а также причин спешки, с которой Кремль провел фейковые референдумы и объявил об аннексии нескольких украинских областей.

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число мобилизованных в России составляет уже более 200 000 человек. Как говорит Шойгу, «мобилизованных направляют в зону спецоперации для слаживания с задействованными там подразделениями». На что рассчитывают российские власти, посылая на фронт большое количество людей без должной военной подготовки?

- Конечно, эта мобилизация, что проводится сейчас в России, является бардаком. Нормальная мобилизация проводится совершенно по-другому. При нормальной мобилизации четко определяются группы людей, которые подлежат мобилизации в первую очередь. Например, людей мобилизуют по возрастному критерию. Скажем, мужчин в возрасте от 21 года до 34 лет. Или мобилизуют людей, имеющих определенные военные специальности. Людей, проходивших службу в каких-то определенных частях.

Это нормально, когда мобилизуют людей, служивших в ВДВ в последние 10 лет. Это понятый критерий. Если таких критериев нет, бардак неизбежен. Просто же посылать людей на войну, которые не прошли никакого обучения, это значит посылать их на смерть.

Российская мобилизация похожа на то, как в 1944 году эстонцев призывали в Waffen-SS. Перед отправкой на фронт они получали только двухнедельную подготовку. Они погибали куда быстрее, чем те, кто воевал уже, допустим, с 1942 года. Разница между имеющим боевой опыт солдатом и тем, кто не имеет нужной подготовки, на поле боя огромна.

Я полагаю, что с таким образом проводимой мобилизацией Россия не достигнет никаких военных целей. Действуя так, она не добьется никакого перелома в войне.

- Россия поторопилась объявить очень многие украинские земли российской территорией именно тогда, когда Украина стала очень активно выгонять оккупантов с этих земель. В чем же был смысл такой спешки с этими референдумами и указами Путина о принятии в состав России новых регионов? Украина вовсю освобождает эти регионы, но ядерным оружием Путин их пока не защищает…

- Причина такой спешки была связана с тем, что Кремлю нужно было что-то предпринять в ответ на болезненное отступление российской армии из Харьковской области. В начале сентября украинские военные сумели выйти на рубеж реки Оскол. Это отступление было настоящим фиаско для российской армии, и именно на фоне этого провала и начала быстро развиваться подготовка этих референдумов и указов.

Однако пока готовились и проводились эти фальшивые референдумы, произошло следующее: Украина за одну неделю сумела освободить более значительные площади своей территории, чем те, что Россия сумела захватить в период с начала апреля по конец июня. Обстановка в тех регионах, которые Россия сейчас объявила своими новыми землями, на самом деле совсем не такая, как показывается российской пропагандой.

При этом я очень сильно сомневаюсь, что те российские солдаты, которые воюют сейчас там, чувствуют эти четыре аннексированные области частью своей родины, землями, за которые стоит сражаться. Мы с вами можем просто попробовать вообразить ситуацию, в которой Россия напала бы на Эстонию и попыталась объявить часть Эстонии своей территорией. Стали бы российские военные воевать за этот кусок земли как за свою родину? Честно говоря, я так не думаю. И мне не кажется, что таким образом можно было бы обеспечить какой-то подъем морали у российских солдат. Я в это просто не верю.

- Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не видит, чтобы Москва вела сейчас подготовку к применению ядерного оружия. Насколько современные разведывательные возможности Запада позволяют отслеживать приготовления к ядерному удару, которые может вести какая-то страна? Можно ли быть уверенным, что если Пентагон не фиксирует таких приготовлений в России, то они и в самом деле не ведутся, или же такие удары можно готовить тайно?

- Я думаю, что со времен холодной войны самым главным направлением работы американской разведки было — и до сих пор остается — слежение за ядерными арсеналами других государств, причем даже не только России. Наверняка у американский разведки имеется богатейший опыт в подобной деятельности. Поэтому я склонен доверять оценкам такого рода, что даются в Вашингтоне.

Если американская разведка считает, что Россия пока не проявляет никакой ядерной активности, то, скорее всего, так оно и есть. В то же время стопроцентных гарантий такого рода дать невозможно.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь принимает участие в так называемой специальной военной операции в Украине, но якобы лишь лечением получивших ранения людей и приемом беженцев. Также Лукашенко назвал фейками сообщения о том, что в Беларуси готовится мобилизация. Может ли участие сил режима Лукашенко в войне стать более заметным, может ли Лукашенко по требованию Путина устроить мобилизацию, есть ли риск новой атаки агрессора на север Украины, предпринятой с территории Беларуси?

- Нужно сначала посмотреть, какой эффект принесет мобилизация на фронт тех 200 000 россиян, которая, как говорят российские власти, уже состоялась. Будет ли эта мобилизация продолжаться, будут ли с ее помощью создаваться новые дивизии. Думаю, лишь весной станет понятно, окажется ли Россия в состоянии начать новое крупное наступление. И станет ли делать это с помощью дополненных за счет мобилизованных лиц подразделений.

Трудно сейчас сказать, может ли новая военная стратегия России включать в себя новое наступление именно на севере Украины. Оно могло бы начаться только с территории Беларуси, и, конечно, если такие планы появятся, то Лукашенко будет России очень нужен. Если такие планы начнут реализовываться, то ясно, что Путин ожидал бы от Лукашенко мобилизации в Беларуси. Однако пока слишком рано стараться предугадать, может ли Россия выбрать такой сценарий или нет.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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