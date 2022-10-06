Куннас: у российских солдат нет мотивации воевать за аннексированные земли как за свою страну

- Россия поторопилась объявить очень многие украинские земли российской территорией именно тогда, когда Украина стала очень активно выгонять оккупантов с этих земель. В чем же был смысл такой спешки с этими референдумами и указами Путина о принятии в состав России новых регионов? Украина вовсю освобождает эти регионы, но ядерным оружием Путин их пока не защищает…
- Причина такой спешки была связана с тем, что Кремлю нужно было что-то предпринять в ответ на болезненное отступление российской армии из Харьковской области. В начале сентября украинские военные сумели выйти на рубеж реки Оскол. Это отступление было настоящим фиаско для российской армии, и именно на фоне этого провала и начала быстро развиваться подготовка этих референдумов и указов.
Однако пока готовились и проводились эти фальшивые референдумы, произошло следующее: Украина за одну неделю сумела освободить более значительные площади своей территории, чем те, что Россия сумела захватить в период с начала апреля по конец июня. Обстановка в тех регионах, которые Россия сейчас объявила своими новыми землями, на самом деле совсем не такая, как показывается российской пропагандой.
При этом я очень сильно сомневаюсь, что те российские солдаты, которые воюют сейчас там, чувствуют эти четыре аннексированные области частью своей родины, землями, за которые стоит сражаться. Мы с вами можем просто попробовать вообразить ситуацию, в которой Россия напала бы на Эстонию и попыталась объявить часть Эстонии своей территорией. Стали бы российские военные воевать за этот кусок земли как за свою родину? Честно говоря, я так не думаю. И мне не кажется, что таким образом можно было бы обеспечить какой-то подъем морали у российских солдат. Я в это просто не верю.