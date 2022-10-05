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Российских боксеров допустили до международных соревнований

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rus.postimees.ee
Российских боксеров допустили до международных соревнований
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Бокс, иллюстративное фото.
Бокс, иллюстративное фото. Фото: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям, проголосовав за отмену предыдущего решения, сообщается на сайте организации, пишет news.ru. Команды будут выступать под флагами своих стран, им также возвращено право на исполнение гимна в случае победы. 

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой», — говорится в заявлении ассоциации.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях IBА ввела в марте. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала ситуация вокруг России и Украины. После этого Федерация бокса России подала в Спортивный арбитражный суд два иска на решения ассоциации, один из которых касается защиты чести и достоинства российских боксеров. Во втором иске федерация оспаривает запрет на проведение международных соревнований на территории страны.

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