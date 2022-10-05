Директор гимназии Агур: даже с зарплатой в 3000 евро найти учителя нелегко

По словам Агура, система образования в Эстонии на очень хорошем уровне, но очень важно, чтобы студенты хотели учиться на учителей. По его словам, проблема с учителями в школах Ида-Вирумаа может быть решена благодаря полуторакратному коэффициенту.

Агур пояснил, что минимальная основная заработная плата учителей в Ида-Вирумаа вырастет до 2623 евро, или 1,5 новой минимальной базовой заработной платы эстонских учителей. «Большинство из них уже начинают получать более 3000 евро, работая учителями в Ида-Вирумаа – мне нравится эта ситуация», – сказал директор.

Он отметил, что в настоящее время многие 16-летние русскоязычные выпускники начальной школы не владеют эстонским или государственным языком на начальном уровне. «Причина – низкая зарплата учителей, поэтому учителей нет. Я попытался торговаться, но даже за 3000 евро не сразу смог уговорить прийти ко мне в школу учителя биологии. Всем платить по 3000 евро невозможно, но некоторым — можно. Сейчас я перекупил учителя биологии из другой школы. Серьезная конкуренция за учителей идет и между школами», – сказал Агур.

«В Финляндии в школах очень большая доля учителей-мужчин, их зарплата составляет 4000 евро в месяц, учителя встают в очередь, за каждое рабочее место идет конкуренция и на учительское место попадают только лучшие, – рассказал Агур. – И я мечтаю, чтобы на должность учителя устраивали бы конкурс. Предстоящие весна и лето будут захватывающими. Я думаю, что в Ида-Вирумаа конкуренция возникнет. Повышение зарплаты учителям в Ида-Вирумаа – это ориентир, на который вслед за Ида-Вирумаа стоило бы нацеливаться и всей остальной Эстонии», – добавил он.

На состоявшейся в среду в KUMU конференции «Как народ станет умным, если нет денег?» ее участники искали решения, как сохранить и продолжить в Эстонии качественное образование.

С докладами выступили министр образования и науки Тынис Лукас, предприниматель и руководитель АО Mainor Кади Пярнитс, председатель Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри, директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер и ректор Тартуского высшего училища здравоохранения Улла Преэден.