Таллинн экономит: снижение температуры, дизельные автобусы и отказ от салюта

В городских зданиях рекомендуется поддерживать температуру в помещениях на уровне 19-21 градуса, в школах этот показатель составляет 20-21 градус, а в детских садах – 21-23 градуса.

Что касается уличного освещения, то возможны различные сценарии, вплоть до его частичного отключения, как это было в 2008-2009 годах.

В настоящее время в Таллинне имеется 350 газовых автобусов, но в целях экономии средств на линии вышли также 30 дизельных автобусов, что должно сэкономить полмиллиона евро.