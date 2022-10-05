Таллиннская городская управа в среду утвердила ряд мер по уменьшению потребления энергии, которые позволят сэкономить десятки миллионов евро, пишет ERR.
Таллинн экономит: снижение температуры, дизельные автобусы и отказ от салюта
Таллинн экономит: снижение температуры, дизельные автобусы и отказ от салюта
В городских зданиях рекомендуется поддерживать температуру в помещениях на уровне 19-21 градуса, в школах этот показатель составляет 20-21 градус, а в детских садах – 21-23 градуса.
Что касается уличного освещения, то возможны различные сценарии, вплоть до его частичного отключения, как это было в 2008-2009 годах.
В настоящее время в Таллинне имеется 350 газовых автобусов, но в целях экономии средств на линии вышли также 30 дизельных автобусов, что должно сэкономить полмиллиона евро.
По словам Кылварта, на этот раз не будет ни главного городского салюта, ни фейерверков, которые организовывали районные управы, но для их отмены, помимо экономии средств, есть и другие причины.
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