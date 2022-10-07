После начала мобилизации в России патриарх Русской православной церкви Кирилл окончательно сбросил рясу. Под ней оказался мундир. Патриарх без стеснения принялся помогать войне. На этом фоне молчание местного митрополита Евгения выглядит не по-христиански.
От редакции ⟩ Патриарх Кирилл убил Христа, убьет ли митрополит Евгений?
Во время одной из воскресных проповедей в храме Христа Спасителя Кирилл призвал к «духовной мобилизации», что должна помочь «полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви». Кирилл даже пообещал вторгнувшимся в Украину российским солдатам рай, сказав, что жертва «при исполнении воинского долга смывает все грехи».
В контексте масштабной войны и объявленной Путиным мобилизации прозвучавшее воззвание нельзя назвать иначе как призывом бросить все силы на бомбежку украинских городов и убийство украинцев. Примирение – это подчинение Украины.
Поклонники Сталина всегда жаждут удушить другие народы в объятиях. Почитатели вождя народов любят рассуждать, как много доброго – заводы и дороги – принес Эстонии советский режим, совершивший здесь тысячи преступлений. При этом забывается, что никто не просил СССР совершать добрые дела в Эстонии. Какие уж там заводы на фоне уничтожения государственности и массовых репрессий!
Психологический почерк Кирилла схожий: поубиваем часть паствы и разрушим храмы «ради примирения», а потом будем с позиции силы объяснять, что мы хорошие и все сделано вам во благо. А тех, кто не хочет быть за это благодарными, еще раз назовем фашистами.
Такое легко ожидать от российского политика или провластного активиста, но не из уст священника. Эта дикость ввергает русскую православную церковь в темную смесь бесовщины и имперского угара. А православное духовенство помалкивает, то ли стыдясь, то ли поддерживая православный крестовый поход Кирилла против православной же Украины.
В пятницу Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата выпустил обращение, в котором «выступает против любых войн, за мир и за мирное разрешение любых конфликтов» и призывает к «молитве об Украине». В нем нет осуждения слов Кирилла или хотя бы намека на несогласие с проводимой московкими церковными властями политикой. Но есть претензия, что их якобы хотят затащить в политическую дискуссию.
«Если Церковь втянется в эти споры и наряду с политическими деятелями начнет гневно осуждать происходящие события, где тогда человек найдет успокоение своей мятущейся душе?», – сказано в обращении.
Не гневно, и не наряду с политическими деятелями. Тут авторы обращения играют словами. Просто нужно найти мужество, чтобы назвать призывы патриарха Кирилла аморальными и прямо, без стеснений, назвать Украину и ее страдающий народ жертвой, осудив страшное насилие, творимое российской армией по приказу властей РФ. Но на это они, видимо, просто не способны, это делают другие православные, лютеранские и католическая церкви.
Вопрос с молчащим митрополитом Евгением в силе – его слово имеет в эстонском контексте больший вес, ибо православная церковь является централизованной организацией.
Весной митрополит расплывчато осудил войну, отказавшись возложить ответственность на президента Путина. На момент написания этого текста Евгений также не прокомментировал заявления своего начальника Кирилла.
МВД Эстонии сообщило, что вызвало Евгения для беседы, чтобы выяснить, дистанцируются ли местная православия церковь и Евгений лично от Кирилла. Это имеет большое значение, ибо использование религиозных чувств в духе ИГИЛ недопустимо, так как угрожает безопасности общества.
Евгению сложно – он назначенец Москвы, не имеющий той связи, которую имел с Эстонией его предшественник, уроженец Таллинна Корнилий. Но это не освобождает его от ответственности перед правдой, паствой, а также законами и обычаями страны пребывания.
Мы знаем по историческому опыту Европы, что массовые убийства, подкрепленные верой и одобряемые духовными лицами, особенно жестоки.
Что за Бог готов отпустить грехи солдатам, которые на чужой земле убивают невинных детей и стариков? Видимо, не тот, который послал сына своего страдать на грешную землю. Христос показал великий пример истинной человечности и сострадания, не страшась мук смерти, мужественно в смирении.
Многие в РПЦ и ее подразделениях, видимо, утратили связь с этими ценностями.
Патриарх Кирилл убил Христа еще раз. Убил в себе, своих сподвижниках и части паствы. Человеку дарована свобода воли. И каждый сам решает, убить или спасти в себе Христа.