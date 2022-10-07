От редакции ⟩ Патриарх Кирилл убил Христа, убьет ли митрополит Евгений?

Во время одной из воскресных проповедей в храме Христа Спасителя Кирилл призвал к «духовной мобилизации», что должна помочь «полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви». Кирилл даже пообещал вторгнувшимся в Украину российским солдатам рай, сказав, что жертва «при исполнении воинского долга смывает все грехи».

В контексте масштабной войны и объявленной Путиным мобилизации прозвучавшее воззвание нельзя назвать иначе как призывом бросить все силы на бомбежку украинских городов и убийство украинцев. Примирение – это подчинение Украины.

Поклонники Сталина всегда жаждут удушить другие народы в объятиях. Почитатели вождя народов любят рассуждать, как много доброго – заводы и дороги – принес Эстонии советский режим, совершивший здесь тысячи преступлений. При этом забывается, что никто не просил СССР совершать добрые дела в Эстонии. Какие уж там заводы на фоне уничтожения государственности и массовых репрессий!

Психологический почерк Кирилла схожий: поубиваем часть паствы и разрушим храмы «ради примирения», а потом будем с позиции силы объяснять, что мы хорошие и все сделано вам во благо. А тех, кто не хочет быть за это благодарными, еще раз назовем фашистами.