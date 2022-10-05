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Дом среднего жителя Эстонии старше, чем он сам

rus.postimees.ee
Дом среднего жителя Эстонии старше, чем он сам
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Многоквартирные дома в Ласнамяэ.
Многоквартирные дома в Ласнамяэ. Фото: Eero Vabamägi

Департамент статистики продолжает публиковать интересные данные прошедшей в конце 2021 года переписи населения и жилых помещений.  

«Ранее мы уже публиковали два разных набора данных – о домохозяйствах и о жилых помещениях. Теперь мы соединили эти две категории данных и проанализировали результаты. Это позволяет нам получить более подробную картину относительно того, с кем, где и как живут жители Эстонии», – объяснила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

Так, в Эстонии насчитывается 557 146 заселенных обычных жилых помещений, которые расположены более чем в 180 000 зданий. Среднее здание (частный или многоквартирный дом) построен в 1965 году, жилое помещение относится при этом в среднем к 1972 году. Для сравнения: средний житель Эстонии родился в 1979 году, то есть среднее жилище жителя Эстонии старше его самого. Среди домов эстоноземельцев по-прежнему большинство составляют здания советского времени.

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