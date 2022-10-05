На месте демонтированного в Риге советского памятника построят скейт-парк

В настоящее время завершено около 95 поцентов работ, и в ближайшие дни строители завершат демонтаж комплекса памятника в Пардаугаве. По словам мэра Риги, на данный момент на территории памятника нет ни бронзовых фигур, ни основы памятника, но бассейн еще заполнен водой, также следует подумать о вывозе строительного мусора.

Планируется, что вместо памятника в качестве краткосрочного решения будет построен «Парк будущего», где дети и молодежь смогут заниматься спортом: там будет установлен скейт-парк. Стакис сказал, что представит более конкретные идеи о краткосрочных планах на это место в ближайшие две недели.

Стакис добавил, что рижской думе еще предстоит принять решение о создании площади, но планируется, что необходимые средства на ее создание могут быть заложены в бюджете следующего года.

Руководитель портала Ziedot.lv Рута Диманта сообщила, что после вторжения России в Украину в организацию поступали запросы от людей о возможности сделать пожертвование на снос памятника. В результате на эти цели было собрано в общей сложности 268 385 евро, которые пойдут на превращение статуй и стелы в строительный мусор. Для этого будет заключен договор с Рижской думой.

Она сообщила, что смету проекта планируется опубликовать, когда будут «лучшие соображения безопасности».

Решение о принятии пожертвованных средств планируется принять в среду, 5 октября, на заседании Рижской думы.